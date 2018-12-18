FIFA 19'daki Türkiye Haritası Sosyal Medyayı Çıldırttı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca oyuncuyu kendisine bağlayan FIFA 19'da oldukça nahoş bir durum yaşanıyor.

EA Sports tarafından geliştirilen ve her yıl milyonlarca oyuncuyu bir araya getiren FIFA serisinin son oyunu bir süredir oyuncularla buluşmuş durumda. Oyunun Ultimate Team modunda yer alan Türkiye haritası, Türk oyuncuları ayağa kaldırdı.

FIFA 19'un Ultimate Team modunda, Squad Battles isminde bir tek kişilik oyun modu yer alıyor. Burada, o hafta dünyanın çeşitli yerlerindeki oyuncuların kadrolarıyla, tek kişilik oyun modunda kapışıyor ve hafta sonunda çeşitli ödüller alıyorsunuz. Bu modun ekranında, o kadroya sahip kişinin taktiksel dizilişi, oyun planı ve ülkesinin bayrağı bulunuyor.

Yukarıda da görebileceğiniz üzere, oyundaki haritada ülkemizin kuzey doğusunda yer alan bazı iller ülke içerisinde görünmüyor. Daha önce de çeşitli firmaların bu konuda ilginç 'hataları' olmuştu ama yapılanın kasıtlı olduğunu düşündüren bölgelerde bu tip enteresanlıklar görüyorduk. Bu kez ülkenin kuzey doğusunda olması da ayrı bir tartışma konusu olacak gibi görünüyor.

EA Sports cephesinden henüz bir açıklama gelmese de sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümeye başladı bile.