FIFA 21'e Dua Lipa, Lewis Hamilton Gibi Ünlü İsimler Geliyor

Veri madencileri tarafından ortaya çıkarılan yeni ekran görüntülerine ve dosyalara göre FIFA 21'e Dua Lipa, Lewis Hamilton, Dj Snake gibi dünyaca ünlü isimler eklenecek.

PES serisinin son yıllarda epey geriye düşmesiyle beraber futbol oyunu kategorisinde adeta tekel haline gelen FIFA, oyuncuları daha çok Ultimate Team moduyla kendine bağlıyor olsa da Volta modunu popüler hale getirmek için de iddialı girişimlerde bulunacak gibi görünüyor.

Veri madencileri tarafından ortaya çıkarılan oyun dosyaları ve ekran görüntüleri, geliştirici Electronic Arts’ın FIFA 21 Volta modunu popüler hale getirmek için futbol efsanelerinin yanı sıra moda, motor sporları, müzik gibi farklı alanlardan ünlü isimleri de Volta moduna ekleyeceğini gösteriyor.

10 dünyaca ünlü ismin FIFA 21'e ekleneceğini gösteren belge

Sokak futbolu temasını dünyanın en popüler futbol oyununa entegre eden Volta modu, Ultimate Team modunun aşırı popülerliği nedeniyle bir miktar gölgede kalmıştı. EA, dünyaca ünlü isimleri bu özel moda ekleyerek Volta’nın daha popüler bir mod haline gelmesini sağlayabilir.

Konuyla ilgili olarak paylaşılan videoda genç bir David Beckham’ın yanı sıra Dua Lipa, Lewis Hamilton, Dj Snake gibi bir FIFA oyununda görmeyi beklemeyeceğimiz bazı isimler yer alıyor. Üstelik EA, bu ünlü isimlerin oyun içi modellemelerini yaparken gerçekçiliğe epey önem vermiş gibi duruyor.

Her şeye rağmen FIFA’nın bir futbol oyunu olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu nedenle ünlü isimleri FIFA 21’de görmek oyuncular için başlangıçta heyecan verici bir gelişme gibi gözükse de zamanla ilgi yeniden futbolun kendisine kayabilir. Şu an için Dua Lipa ya da diğer ünlü isimlerin oyuna ne zaman ekleneceğine dair bir bilgi ise bulunmuyor.

FIFA 21’e gelecek ünlülerden bazılarının oyun içi görüntüleri