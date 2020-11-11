FIFA 21'in Yeni Nesil Konsol Görselleri Yayınlandı

FIFA 21’in önümüzdeki ay piyasaya sürülecek yeni nesil konsol sürümü için gizlilik devam ederken EA, oyunun içinden alınan iki futbolcunun fotoğrafını paylaştı. Önceki nesle göre çok daha gerçekçi olan futbolcular, oyunculara yepyeni bir deneyim sunacak.

Yeni nesil konsolların piyasaya çıkmaya başlamasıyla birlikte oyunların bu güçlü donanımlarla neler yapabileceği de merak edilmeye başlandı. Doğrudan yeni nesil konsollara çıkan oyunlar olduğu gibi önceden Xbox One ve PS4 için çıkan, ancak sonrasında yeni nesil konsollar için özel bir grafik güncelleştirme sürümü alacak oyunlar bulunuyor. Bu oyunlar arasında en çok beklenen ise FIFA 21 oldu.

Ülkemizde NBA 2K21 gibi oyunlara nazaran daha fazla oynanan FIFA 21’in yeni nesil sürümü Xbox Series X/S ve PS5’e 4 Aralık’ta çıkış yapacak. EA’nın birkaç ekran görüntüsü paylaşsa da genel anlamda oynanışı gizli tutmaya çalıştığı bu sürüm için iki yeni ekran görüntüsü ortaya çıktı. Trent Alexander-Arnold ve João Félix isimli iki futbolcuya ait bu ekran görüntüleri, oyuncuların yeni nesil sürümünde neler bekleyebileceğine dair yeni detaylar sunabilir.

FIFA’nın resmi Twitter hesabından yayınlanan bu görüntüler, oyuncuların son derece gerçekçi bir görünüme büründüğünü bizlere gösteriyor. Işık detayları dışında oynanışın nasıl olacağı, seyircilerin nasıl gözükeceği ise bilinmeyen detaylar arasında yer alıyor.

En gerçekçi FIFA oyunu olacak

Geçen ay EA’nın yayınladığı bir basın bülteninde, FIFA 21’in yeni nesil konsol sürümünde hızlı yükleme süreleriyle birlikte bugüne kadarki en gerçekçi futbolcular, oyuncu hareketleri ve stadyum ambiyansının olacağı açıklandı. Bunun için özellikle ışın izleme teknolojisinin önemli payı olacağı düşünülürken, FIFA 21’in PS5’te yeni DualSense oyun kolunun mümkün kıldığı tüm dokunsal yetenekleri de içereceği açıklandı.

EA, FIFA 21’de oyuncuların kopyalarını PS4’ten PS5’e veya Xbox One’dan Xbox Series X/S’e ücretsiz olarak yükseltmeye olanak tanıyacak. Bunun dışında ne yazık ki fiziksel diskler, PS5’in dijital sürümü gibi disksiz konsollarda desteklenmeyecek.