FIFA 22’nin ‘Yeni Nesil Konsola Özel’ İçerikleri Tanıtıldı

EA’in geçtiğimiz hafta tanıttığı FIFA 22’nin bazı özelliklerinin yeni nesil konsollara özel olacağı açıklandı. Bazı oyuncular bunun konsol sattırmak için kasıtlı yapıldığını söylüyor.

Geçtiğimiz hafta oynanış fragmanı ile dikkat çeken FIFA 22, kullanıcılarına yeni nesil bir FIFA vadediyordu. Anlaşılan o ki bu “yeni nesil” özelliklerin birçoğu sadece yeni nesil konsol oyuncularına özel olacak.

Electonic Arts yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, PlayStation 4, Xbox One ve PC’ye gelmeyecek yeni nesil özellikleri duyurdu. Bu özellikleri alamayacak oyuncular ise açıklamaya tepki gösterdi.

Eski konsollara ve PC’ye üvey evlat muamelesi

Bütün platformlarda oyunculara sunulacak olan kariyer modunda, başarımlarınızı ve istatistiklerinizi etkileyecek. Örneğin karakterinizin ya da başka bir oyuncunun sezonluk hedefi gol rekoru kırmaksa ve bunu başarırsa, özel hareketler ve ek puanlar kazanabiliyorsunuz.

Fakat oyunun PlayStation 5, Xbox Series S/X ve Stadia sürümlerinde sezon ilerledikçe maç öncesinde yorumcuların siz ve takımınız hakkında konuştuğu özel maç öncesi anlar olacak. Ayrıca oyuncuların ısınma anlarını, soyunma odası kesitlerini, takımların sahayı incelemesini ve görevlilerin son dakika hazırlıklarını da sinematik olarak görebileceğiz.

Ayrıca EA’in “HyperMotion” olarak adlandırdığı özellik de sadece yeni nesil konsollara özel olacak. HyperMotion teknolojisi, futbolcuların hareketlerinin yapay zekâ öğrenmesi ile birleşmesi sonucu daha gerçekçi maçların oynanmasını sağlıyor.

Konsol oyuncularına birçok özelleştirme de sunulacak

Yeni nesil konsollara sahip olan oyuncular, yeni ara sahneler ve özelliklerin dışında daha geniş özelleştirme seçeneklerine de sahip olacak. Takımınızın ev ve deplasman formalarını ve stadınızı özelleştirme gibi imkanlarınız olacak. Ayrıca dünyaca ünlü statları da dilediğiniz gibi özelleştirebileceksiniz.

Eklenen içerikler her ne kadar ilgi çekse de pek çok oyuncu EA’in bu yaklaşımına tepki gösterdi. Oyuncular, bunun PS 5 ve Xbox sattırmak için yapılmış bir pazarlama stratejisi olduğunu savunuyor.

FIFA 22, 1 Ekim tarihinde oyuncuların beğenisine sunulacak.