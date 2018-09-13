FIFA 97'nin Efsane Spikeri John Motson Geri Dönüyor

Bugün içerisinde demosunun yayınlanması beklenen FIFA 19'dan gelen yepyeni The Journey videosu sayesinde oyunun çok tatlı bir sürprizi de ortaya çıktı.

FIFA 19, 3 senedir büyük bir ilgi ve merakla takip edilen The Journey: Champions modunun son sezonuna hazırlanıyor. Alex Hunter ile birlikte kız kardeşi Kim'i ve arkadaşı Danny Williams'ı da yöneteceğimiz modun bir de küçük sürprize sahne olacağı ortaya çıktı.

Elbette videolar yayınlandığı için olayın bir sürprizi kalmadı. Ancak oyunun giriş bölümlerinden birinde Alex Hunter'ın dedesi Jim Hunter'ın 100. golünü atmak için sahaya çıktığı bir Everton maçını oynayacağız. Bu kısa sekans muhteşem düşünülmüş. Kamera açıları, tekrarlarda yanıp sönen 'REPLAY' yazısı derken asıl sürpriz, maçı FIFA serisinin emektar spikeri John Motson'ın sunacak olması olmuş.

Bugün itibarı ile PS4, Xbox One ve PC için demosunun çıkması beklenen oyunun çıkışına da sadece 2 hafta kaldı. Oyun 28 Eylül'de tüm futbol severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Oyunun gedikli hayranları için FIFA 97'den beri uzunca bir süre FIFA serisine ses veren Motson'ı da oyunda göreceğiz.