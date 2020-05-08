Filmlerde karşımıza çıkan pek çok sağlık klişesi bulunur. Bu klişelerin çoğu ya tamamen yanlıştır ya da yanlış uygulanıyordur. Gerçekten de 1 dakikalık kalp masajıyla hastayı sağlığına kavuşturabilir misiniz? Bugün sizlere filmlerde gördüğümüz sağlık olaylarının aslında nasıl gerçekleştiğini açıklayacağız.

Bir film izlediğimizde karakterlerin yaralandığını görürüz. Sonra bir müdahale yapılır ve her şey hallolur. Mesela hastalar komadan hızlıca çıkar ve yola koyulmaya hazır olurlar. Belki filmlerin senaryosu gereği bu tarz konular egale edilebilir, ancak gerçekte böyle şeyler yaşamak pek de kolay değil. Sonuçta komadan çıkan bir kişi zombilerden kaçarken bisiklet kullanamaz. Muhtemelen daha yataktan kalkamadan bir zombiye yem olacaktır.

Bugün sizlere film ve dizilerde sıkça rastladığımız ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan sağlık müdahalelerine kısa bir bakış atacağız.

Filmlerde yanlış gösterilen sağlık olayları

Kalp masajından sonra hasta hemen sağlığına kavuşabilir

Kalbi durmuş bir insana ambulans gelene kadar ilk yardım olarak kalp masajı uygulanır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken kural 30 kez göğse bastırıp (belirli bir teknikle) 2 kez nefes vermektir. Üstelik dakikada 100 - 120 kez baskı uygulamanız gerekiyor. Film ve dizilerde izlediğimiz kalp masajında kurtulma oranı yaklaşık yüzde 70’dir. Gerçekte ise bu oran daha düşük.

Burada asıl önemli olan konu ise filmlerde kalp masajı sayesinde hayata yeniden tutunan kişilerin hemen konuşmaya başlamasıdır. Normalde uzmanlar tarafından 30 dakikalara kadar süren masajlar yerine, sadece 1 dakika yapılıp hayata dönen, üstelik tamamen iyileşen kişiler yalnızca filmlerde oluyor.

Bir defibrilatör herkesi yeniden hayata döndürebilir

Bir defibrilatörün çalışması için kalpte bir miktar da olsa elektriksel aktivite olması gerekir. Bu yöntem kalp atışı özellikle düzensiz olduğu durumlarda etkili olabilir. Kısaca kalbi normal ritmine geri döndürmek için kullanılır. Filmlerde ise genelde kalp atışı tamamen duran kişileri yeniden canlandırmak için kullanılıyor. Bu tamamen yanlış bir bilgi.

Doktorlar sterilite kavramlarına kendileri karar verir

Doktorlar, filmlerde steril olaylara dikkat ediyormuş gibi gözükse de aslında tam olarak doğrusunu yapmıyorlar. Mesela Doctor Strange filminde, doktorun gözlüğünü düzeltmek için eldivenini çıkaran bir hemşire görüyoruz. Gerçekte cerrahi bir operasyonda böyle bir olayın yaşanma ihtimali yok denecek kadar az.

Hastalar komadan çıkar çıkmaz iyileşir

İnsanlar, vurulma gibi olaylar nedeniyle girdikleri komadan çıktıklarında, hızlıca aksiyona atılamaz. Film ve dizilerde en çok gördüğümüz sahneler arasında bu hata yer alıyor. Örneğin Kill Bill veya The Walking Dead gibi film ve dizilerde karakterlerimiz komadan uyanır ve birkaç dakika sonra yürümeye başlar. Hadi ama sizleri biraz gerçekliğe davet ediyoruz.

Hastalar ameliyat sırasında gözlerini kapatmazlar

Gerçek hayatta yapılan ameliyatlarda, anestezi ile uyutulan hastaların göz kapakları bir bantla kapatılır. Bu yöntem, gözlerin yaralanmasını önlemek için yapılır. Filmlerde ise bu olay genelde göz ardı edilir. Bir istisna olarak Awake filminde bu olay doğru bir şekilde yansıtıldı.

Nöbet geçiren hasta tutulur

Filmlerin çoğunda, bir kişi nöbet geçirdiğinde doktorlar hastayı tutar ve ağzına bir şey koyar. Bu sayede hastaların dillerini yutmasının engellendiği söylenir. Gerçekte ise nöbet geçiren hastaya hiçbir böyle bir şey yapılmamalıdır. Nöbet geçiren bir kişinin dilini yutması çok düşük bir ihtimaldir ve ağzına bir şey koymak o kişinin dişlerini kırmasına neden olabilir. Burada yapılması gereken doğru şey, daha kolay nefes almasına yardımcı olmak için başının altına yumuşak bir şey koymak ve hastayı hafif bir şekilde çevirmektir.