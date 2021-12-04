Hollywood’un büyük film stüdyoları ve Netflix gibi yeni nesil birçok stüdyo, adı belli olmayan bir filmin yapımcılığını üstlenmek üzere yarışa girdi. Bir yarış filmi olduğu bilinen yapımın başrolünde Brad Pitt yer alacak.

Dün Hollywood’un en büyük film stüdyoları arasında kıyasıya bir mücadele başladı. Mücadele kendi filmlerini yarıştırmak üzere değil, henüz çekimine başlanmamış bir filmin yapımını üstlenmek üzere oldu.

Başrolünde Brad Pitt’in yer alacağı bir yarış filminin yapımcılığını üstlenmek üzere teklif savaşı başladı. Bu sene Formula 1 yarışlarında tozu dumana katarak önde gelen yarışçılardan olan bir ismin de filmde yer alması bekleniyor.

Filmde Lewis Hamilton da yer alabilir

MGM, Sony, Universal, gibi büyük film stüdyolarının yanı sıra Disney, Netflix, Apple ve Amazon gibi dijital yoldan film yayın hizmeti veren şirketler de filmin yapımcılığına talip oldu. Filmin ne kadar önemli olduğunu da şu şekilde açıklayalım: Başrolde Brad Pitt bulunuyor, yönetmen koltuğunda 2022 yılında çıkış yapacak Top Gun: Maverick’in yönetmeni Joseph Kosinski yer alıyor ve aynı filmin senaristi Ehren Kruger, bu filmin de senaristliğini üstleniyor.

Filmin konusu henüz belli değil. Hatta ismi bile henüz bilinmiyor ya da belirlenmemiş. Ancak iddialara göre bu yıl Formula 1 yarışlarında birçok GP’de birinci sırada yer alan İngiliz pilot Lewis Hamilton da filmde bir şekilde yer alacak. Ad, çıkış tarihi, konu ve oyuncu kadrosu gibi detayları yakın gelecekte, büyük ihtimalle yapım için bir şirketle anlaşma yapıldıktan sonra öğreneceğiz.