Yeni gelen bilgilere göre Square Enix, fazlasıyla merak edilen Final Fantasy 7: Remake'in PlayStation 4 sürümü için bir demo yayınlayacak. Demonun kısa süre içinde oyunculara sunulması bekleniyor.

Oyunseverler, 2019 yılında en çok GTA 6, Cyberpunk 2077 ve Final Fantasy 7’nin Remake versiyonunu konuştular. GTA 6 ile ilgili hala bir gelişme yok, Cyberpunk 2077 için de geri sayım sürüyor. Ancak şimdi Final Fantasy 7: Remake ile ilgili yeni ve heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Final Fantasy 7: Remake’in yolda olduğu uzunca bir süredir biliniyor. Üstelik geliştirici ekip Square Enix’in bugüne dek yaptığı paylaşımlar, oyunseverleri ciddi anlamda heyecanlandırdı. Çünkü oyunla ilgili yayınlanan tanıtım videoları ve oynanış videoları, Final Fantasy 7: Remake’in oyunseverlere benzersiz bir deneyim yaşatacağını da açıkça ortaya koyuyor.

Yaşanan son gelişmelere göre ise Final Fantasy 7: Remake, PlayStation 4’te demo versiyonla da gelecek. Aslına bakacak olursak bu durum beklendik bir şey değildi çünkü Square Enix, oyunun demo versiyonuna hiç değinmemişti. Ancak PlayStation Store, bu durumu açıkça gözler önüne seriyor.

Gamestat isimli bir internet sitesi, PlayStation Store’a eklenen yeni içerikleri takip etmesiyle biliniyor. Şimdi ise Gamestat, Final Fantasy 7: Remake’in demo versiyonunu veritabanına ekledi. Yani oyunseverler, bir süre sonra PlayStation Store üzerinden Final Fantasy 7: Remake’in demo versiyonuna erişebilecekler.

Final Fantasy 7: Remake, önümüzdeki mart ayında oyunseverlerle buluşacak. Dolayısıyla oyunun demo versiyonuyla daha yakın bir gelecekte tanışabileceğimizi söyleyebiliriz. Ancak ne yazık ki şu an için, Final Fantasyı 7: Remake’in demo versiyonunun ne zaman çıkacağına dair herhangi bir bilgiye sahip değiliz.