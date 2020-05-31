Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarından bir tanesi olan Firefox, dâhili olarak şifreleri dışa aktarma özelliğine kavuşabilir. Bu özelliğin kararlı Firefox sürümüne ne zaman geleceği belli olmasa da Nightly sürümünde kullanılabiliyor.

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcıları arasında üçüncü sırada bulunan Mozilla Firefox, geliştirilmeye ve yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Tarayıcıya yeni gelecek olan özellik ise web tarayıcısındaki şifreleri dışa aktarmak olacak.

Şu an için dâhili araçlar kullanarak direkt olarak şifrelerinizi dışarı aktarmak mümkün değil. Şifre eşlemeyle çeşitli Firefox kurulumları arasında şifreleri senkronize etmek mümkün olsa da manuel olarak içe ya da dışa aktarmak mümkün değil. Bunu yapabilmek için üçüncü parti şifre yöneticisi uygulamaları kullanmanız gerekiyor.

Firefox’ta şifreler dışa aktarılabilecek

Firefox şifre yöneticisinde dışa aktarma seçeneğiyle ilgili ilk istekler 16 yıl öncesine kadar dayanıyor. Bu özellik, ilk olarak Firefox Nightly sürümüne geldi ve gizli bir şekilde bulunuyor. Geliştiriciye göre bu özelliğin Nightly sürümünde varsayılan olarak kullanılması için ise belli bir süre daha geçmesi gerekebilir. Mozilla, bu özelliği Firefox’un kararlı sürümüne ne zaman göndereceğine ise karar vermiş değil.

Firefox Nightly sürümünü kullanıyorsanız ve şifrelerinizi dışa aktarmak istiyorsanız, arama çubuğuna “about:logins” yazın, açılan sayfada ana menüdeki üç noktaya tıklayın “şifreleri CSV olarak dışa aktar” (export passwords to CSV) seçeneğine tıklayın. Açılan pencereden şifrelerinizi bilgisayarınıza indirebilir ya da istediğiniz bir programla açabilirsiniz.

CSV dosyasının içinde Firefox Nightly’de kayıtlı tüm şifreleriniz ve şifrelerinizle ilgili bilgiler bulunmaktadır. CSV, bir düz metin dosyasıdır ve herhangi bir düz metin editörü ya da elektronik çizelge uygulamasıyla açılabilir. Birçok şifre yöneticisiyle bu şifreleri daha sonra içeri aktarabilirsiniz.

Eğer ki bir Nightly kullanıcısıysanız ve şifrelerinizi dışa aktarmak istiyorsanız, bu dosyanın kendi içerisinde herhangi bir koruma içermediğini de belirtelim. Dolayısıyla bu dosyayı şifrelenmiş bir şekilde saklamanızı öneririz.