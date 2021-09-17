Bakanlık Araç Fiyatlarını Düşürmeyen Bayilerin Peşinde

ÖTV matrahı değişikliği sonrasında fiyatları düşürmeyen araç bayileri Ticaret Bakanlığı’nın radarında. Bayileri denetlemek için müfettişler görevlendirilecek, fırsatçılık tespit edilen işletmelere ceza kesilecek.

Özellikle son birkaç yıldır, ülkemizin ekonomik sorun kategorilerine sürekli güncelleme geliyor. Market fiyatları, manav fiyatları, et fiyatları, ev fiyatları, kiralık daire fiyatları derken araba fiyatları da gündemimizde yer ediniyor ve uzun bir süre gündemden düşmeyecek gibi görünüyor. Bayilerden, “stokta araç yok” lafı o kadar duyulmaya başlandı ki, araba almak isteyen vatandaşlar araçları artık nesli tükenen bir canlı zannediyorlar.

Parayı anca denkleştirip kendisine zorlanarak bir araç alacakken ÖTV sebebiyle en az bir araç fiyatı da hiç binmeyeceği bir arabaya ödemek zorunda kalan vatandaşların fiyatlardan şikayetçi olmaları üzerine, geçtiğimiz aylarda ÖTV matrahında değişiklik yapılmıştı. Fakat bu değişikliğin bazı bayilere hiç uğramaması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

“Denetimlere ivedi bir şekilde başlandı”

Ağustos ayında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişiklik yapılmış ve bu değişikliğin sonucunda sıfır kilometre araçların fiyatlarında indirimler oluşmuştu. Fakat bayilerin bazıları indirimi fiyatlara yansıtmadı. Bayilerin, stoklarındaki sıfır kilometre araçları bazı gerekçelerle galericilerle anlaşarak yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları iddia edilmişti. Gelen şikayetlerin üzerine Ticaret Bakanlığı bugün konu ile ilgili müfettişlerin görevlendirildiğini ve tespit edilen işletmelere ceza kesileceğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, “Müfettişlerce, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında denetimlere ivedi bir şekilde başlanmıştır. Müfettişler, bu kapsamda sıfır kilometre araçlara ilişkin üretici, distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini incelemektedir ve yürütülen bu denetimler halihazırda devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.