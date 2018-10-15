Hesaplı (!) DualShock 4 İsteyenler İçin 80 Bin TL'lik Model

Bilinen markalara ürettiği lüks aksesuarlarla tanınan Brikk, tam 14.000 dolarlık bir DualShock 4 üretti.

Genelde orijinal aksesuarların en büyük dezavantajı, üçüncü parti aksesuarlara göre neredeyse 2 kat pahalı olmasıdır. Bu sebeple oyuncular genelde güvenilirliği kanıtlanmış diğer firmaların aksesuarlarına yönelirler. Ancak Brikk'ten aksesuar alacaksanız bu durum pek de geçerli olmayacaktır.

Akıllı telefonlara ve konsollara ürettiği ultra lüks aksesuarlarla bilinen Brikk, PS4 için 24 ayar altından ve pırlantadan yapılmış bir DualShock 4 üretti. Karbonfiber ve alüminyumdan üretilen özel bir kasayla teslim edilen DS4, tam 14.000 dolara (yaklaşık 80 bin TL) alıcı bekliyor. için bir de 'ekonomik' versiyon bulunuyor. Bu versiyonda tuşlardan sadece birini özelleştirebiliyorsunuz. Bu sürümün fiyatı ise 8.500 dolar.

İnsan trilyoner dahi olsa bir DS4 için bu kadar para vermek ister mi, açıkçası pek bir fikrim yok. Yine de siteyi incelemek, bir ihtimal ürünü satın almak isterseniz buraya tıklayarak ilgili satış sayfasına ulaşabilirsiniz.