Kanada hükûmeti, hack aracı Flipper Zero'yu ülkede yasaklamak için harekete geçti. Buna karşı çıkan Flipper Zero ekibi ise günah keçisi ilan edildiklerini açıkladılar. Flipper Zero, bir de imza kampanyası başlattı.

Piyasada bir süredir siber güvenliği tehlikeye atan bir cihaz var. Bu cihaz, "Flipper Zero" olarak isimlendiriliyor. Bir hack aracı olarak bilinen Flipper Zero, kablosuz bağlantı kurabilen tüm cihazların yönetilmesini mümkün kılıyor. Bu cihazın arkasındaki ekip bu ürünü kötü amaçlar için tasarlamamış olsa da geçmişte yaşanan olaylar, Flipper Zero'nun kredi kartı verilerini çalmak ve bir ortamda bulunan tüm cihazları hack'lemek gibi şeyler için kullanılabileceğini ortaya koydu.

Flipper Zero, aralarında Türkiye'nin de olduğu onlarca ülkede çoktan yasaklanmış olan bir ürün. Gelen son haberlerse Kanada'nın da o ülkelerden bir tanesi olmak istediğini gözler önüne seriyor. Hatta hükûmet, Flipper Zero'nun ülkede yasaklanması için de yasal çalışmaları başlatmış durumda. İşte bundan haberdar olan Flipper Zero geliştiricileri ise dikkat çeken açıklamalarda bulundular.

Flipper Zero geliştiricileri, günah keçisi ilan edildiklerini düşünüyorlar

Kanadalı yetkililere göre ülke genelinde yaşanan araba hırsızlıklarında artış var ve bunun nedeni de Flipper Zero'nun ta kendisi. Ancak Flipper Zero geliştiricileri, durumun hiç de böyle olmadığını, kendilerinin günah keçisi ilan edildiklerini söylüyorlar. Hatta şirket COO'su Alex Kulagin tarafından yapılan açıklamaya göre Flipper Zero, istenilse bile bir otomobili çalmak için kullanılamaz. Kulagin'e göre bunun nedeniyse Flipper Zero'nun bilgi işlem gücü. Şirket yetkilisi, ürettikleri cihazın o kadar da güçlü olmadığını düşünüyor.

Kanada hükûmeti ile Flipper Zero ekibini karşı karşıya getiren bu olayın nasıl çözümleneceği şimdilik bilinmiyor. Ancak Flipper Zero ekibi, kamuoyunun desteğini yeterince alamamış gibi görünüyor. Zira ekip, change.org'da konuyla ilgili bir imza kampanyası başlattı. Bu imza kampanyasında cihazın Kanada'da yasaklanmasına karşı çıkılıyor. Bu kampanya henüz 2.962 kişi tarafından imzalanmış durumda.