Menajerlik oyunlarının en popüler serisi Football Manager’ın son oyunu FM 2023'teki genç yetenekleri (Wonderkids) derledik.

Football Manager serisini oynuyorsanız ya da oynayan bir tanıdığınız varsa kendisine has bir kitlesi olduğunu fark etmişsinizdir. Oyunun başına oturunca saatlerce kalkmayan, toplamda yüzlerce saati deviren bu kitle, diğer türler kadar popüler olmayan menajerlik türünü tek kale şeklinde ayakta tutuyor.

Football Manager 2023 oyunu da öncekilerde olduğu gibi beğenileri üzerine toplamayı başarmıştı. Fakat kadrolar değiştiği için birçok oyuncu, oyunun genç yetenekler, yani wonderkids listesini aramaya başladı. Biz de söz konusu listeyi sizler için hazırladık.

Kaleci:

Elia Caprile:

Aktif olarak Napoli takımından kiralık olarak Seria A'da, Empoli'de oynayan Elia Caprile, İtalya asıllı. 2001 doğumlu olan ve kaleci listesinin başında yer alan oyuncu, şu anda 22 yaşında.

Anatolli Trubin:

Ukrayna asıllı futbolcu Anatoliy Trubin ise SL Benfica takımında oynuyor. Oldukça dikkat çekici performanslarla karşımıza çıkan Trubin de 22 yaşında.

Gavin Bazunu:

Southampton FC forması giyen Gavin Okeroghene Bazunu, 21 yaşında. İrlanda asıllı oyuncu, aynı zamanda milli takımı için de forma giyiyor.

Faaris Yusufu:

FC Schalke 04 forması giyen Faaris Yusufu, daha sadece 18 yaşında. Almanya asıllı futbolcu, genç yaşında dikkat çekici bir performansa sahip.

Stefano Turati:

Sassuolo takımından kiralık olarak Seria A'da, Frosinone'de forma giyen Stefano Turati, 22 yaşında. Kendisi İtalyan asıllı ve U21 millî takımında da oynuyor.

Stoper:

Giorgio Scalvini:

19 yaşındaki Giorgio Scalvini, Serie A kulüplerinden Atalanta ve İtalya milli takımı için forma giyen İtalyan bir futbolcu. Atlanta BC dışında İtalya'nın millî takımında da

Tanguy Nianzou:

Tam adı Tanguy-Austin Nianzou Kouassi olan Fransız futbolcu, La Liga liginde, Sevilla takımında forma giyiyor. Kendisi, 21 yaşında.

Ousmane Diamonde:

İrlanda asıllı Ousmane Dİamonde, güncel olarak Sporting CP forması giyiyor. 1,90 metre boyundaki fubtolcu, şu anda 19 yaşında.

Levi Colwill:

Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Levi Lemar Samuels Colwill, Premier Lig kulübü Chelsea ve İngiltere milli takımında stoper olarak oynuyor.

António Silva:

Portekiz asıllı António Silva, henüz 19 yaşında. 1,87 metre boyundaki futbolcu, güncel olarak SL Benfica forması giyiyor.

Sol bek:

Joško Gvardiol:

Ligin en gözde takımlarından Manchester City'de forma giyen Joško Gvardiol, aslen Hırvat. 21 yaşındaki oyuncu, takımınıza büyük katkı sağlayacaktır.

Nuno Mendes:

Paris Saint-Germain takımında forma giyen Nuno Mendes, Portekiz asıllı bir futbolcu. Kendisi 21 yaşında ve 1,83 metre boyunda.

Destiny Udogie:

Tam ismi Iyenoma Destiny Udogie olan İtalyan futbolcu, Premier Lig kulübü Tottenham Hotspur forması giyerken İtalya milli takımında da sol bek olarak oynuyor.

Nicola Zalewski:

Polonya asıllı olan Nicola Zalewski ise Seria A takımlarından olan Roma'da forma giyiyor. 1,75 metre boyundaki futbolcu, buna ek olarak Polonya millî futbol takımında da yer alıyor.

Adrien Truffert:

Tam İsmiyle Adrien Maurice Truffert, Ligue 1 kulübü Rennes'te oynuyor. Belçika'da doğumlu olan futbolcu, aynı zamanda Fransa milli takımında da oynuyor

Sağ bek:

Iván Fresneda:

Iván Fresneda Corraliza, Primeira Liga kulüplerinden Sporting CP'de oynuyor. Kendisi İspanya asıllı, 1,83 metre boyunda ve 19 yaşında.

Tino Livramento:

Tam ismiyle Valentino "Tino" Francisco Livramento olarak bilinen İngiliz futbolcu, Premier Lig kulüplerinden Newcastle United'ın formasını giyiyor.

Martim Fernandes:

FC Porto B'de oynayan Martim Fernandes, şu anda 17 yaşında.1,81 boyundaki futbolcu, Portekiz'in 19 yaş altı millî takımında da oynuyor.

Nathan Patterson:

Tam ismiyle Nathan Kenneth Patterson olarak bilinen İskoç futbolcu, Everton FC forması giyiyor. Bunun haricinde İskoçya millî takımında da yer alıyor.

Devyne Rensch:

Devyne Fabian Jairo Rensch isimli Hollandalı futbolcu, Eredivisie kulübü Ajax ve Hollanda milli takımı için forma giyiyor.

Defansif orta saha:

Eduardo Camavinga:

Hâlihazırda dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış Eduardo Celmi Camavinga, Real Madrid'de ve Fransa millî futbol takımında forma giyiyor.

Warren Zaïre-Emery:

Warren Zaïre-Emery isimli Fransız futbolcu ise Ligue 1 kulübü Paris Saint-Germain forması giyiyor. 1,78 metre boyundaki futbolcunun ağırlığı 68 kg.

Roméo Lavia:

Chelsea forması giyen Roméo Lavia, bunun haricinde Belçika milli takımı için de oynuyor. 1.81 metre boyundaki futbolcu, henüz 19 yaşında.

Stefan Bajcetic:

Stefan Bajčetić Maquieira, Liverpool'da defans veya orta saha rollerinde görev alan İspanyol bir futbolcu. 1,85 metre boyundaki Stefan, 18 yaşında.

Nico:

Tam ismi Nicolás González Iglesias olan Nico, Porto forması giyiyor. İspanyol futbolcu, 21 yaşında, 85 kg ağırlığında ve 1,88 metre boyunda.

Merkez orta saha:

Jude Bellingham:

Yılın Genç Futbolcusu ve Çaylak ödüllerini elde eden Jude Bellingham, Real Madrid'de harikalar yaratmaya devam ediyor. Bunun yanında İngiltere millî takımında da yer alıyor.

Moisés Caicedo:

Moisés Caicedo ise Ekvador asıllı millî bir futbolcu. Güncel olarak Premier League kulüplerinden Chelsea'de forma giyiyor.

Gavi:

Barcelona forması giyen 19 yaşındaki Gavi'nin tam ismi Pablo Martín Páez Gavira. Barcelona haricinde İspanya'nın millî takımında da forma giyiyor.

Cesare Casadei:

Cesare Casadei, Chelsea'den kiralık olarak Leicester City'de oynuyor. İtalyan futbolcu, Casadei, 2022'de Inter Milan'dan Chelsea'ye taşınmadan önce çeşitli İtalyan kulüplerinde gençlik futbolu oynadı

Fabio Miretti:

Juventus forması giyen Fabio Miretti, İtalya'nın millî takımında da yer alıyor. 20 yaşındaki futbolcu, 1,80 metre boyunda.

Sol kanat:

Ansu Fati:

Brighton forması giyen İspanya asıllı Ansu Fati, İspanya'nın millî takımında da yer alıyor. 20 yaşındaki futbolcunun boyu ise 1,78 metre.

Andreas Schjelderup:

19 yaşındaki Andreas Rædergård Schjelderup, isminden de tahmin edilebileceği üzere Norveçli. Kendisi, Danimarka Superliga'daki Nordsjælland takımında forma giyiyor.

Alberto Moleiro:

Tam ismiyle Alberto Moleiro González, UD Las Palmas'ta forma giyen İspanyol bir futbolcu. Duruma göre kanat veya orta saha mevkilerinde oynayabiliyor.

Nicolas Paz:

Arjantinli bir futbolcu olan Nicolás "Nico" Paz Martínez, Real Madrid Castilla'da forma giyiyor. Söz konusu takım, Primera División RFEF kulüplerinden.

Nico Serrano:

Tam ismi Nicolás "Nico" Serrano Galdeano olan futbolcu, Athletic Bilbao'dan kiralık olarak PEC Zwolle için forma giyiyor.

Sağ kanat:

Bukayo Saka:

Nijerya asıllı futbolcu Bukayo Saka, Arsenal takımında forma giyiyor. 22 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda İngiltere Millî Futbol Takımı'nın da bir parçası.

Harvey Elliott:

Premier League'de maça çıkan en genç futbolcu olan Harvey Scott Elliott, güncel olarak Liverpool forması giyiyor. Bunun haricinde İngiltere'nin U21 takımında da yer alıyor.

Yeremy Pino:

Yeremy Jesús Pino Santos ise , Villarreal CF takımında forma giyiyor. İspanya asıllı futbolcu, millî takımda da yer alıyor.

Michael Olise:

Fransız Michael Akpovie Olise ise Premier Lig takımlarından Crystal Palace'da forma giyiyor. Bunun yanında Fransa'nın U21 takımında da bulunuyor.

Ben Doak:

İskoç bir futbolcu olan Ben Gannon Doak, yine Premier Lig takımlarından Liverpool'un formasını giyiyor. Daha 17 yaşında olan futbolcu, duruma göre farklı mevkilerde de görevini yerine getirebiliyor.

Ofansif orta saha:

Jamal Musiala:

Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Jamal Musiala, Almanya'nın millî takımında da yer alıyor.

Pedri:

Tam ismi Pedro González López olan Pedri, La Liga kulüplerinden Barcelona'da forma giyiyor. Ek olarak İspanya Millî Takımı'nda da yer alıyor.

Arda Güler:

Listemizin tek Türk ismi Arda Güler, Real Madrid transferiyle tüm dünyada futbol gündemine oturmuştu. Aynı zamanda millî takımımızda oynayan Arda, henüz 18 yaşında.

Valentin Carboni:

Inter Milan'dan kiralık olarak Serie A kulübü Monza forması giyen Valentín Carboni, Arjantinli bir futbolcu. Kendisi, millî takımda da yer alıyor.

Eliesse Ben Seghir:

Fransa asıllı Eliesse Ben Seghir, Ligue 1 kulübü Monaco'nun formasını giyiyor. Onun haricinde Fransa'nın U21 millî takımında da bulunuyor.

Forvet:

Endrick:

Tam ismiyle Endrick Felipe Moreira de Sousa, SE Palmeiras takımında forma giyen Brezilyalı bir futbolcu. 17 yaşındaki wonderkid, oldukça dikkat çekici bir performansa sahip.

Youssoufa Moukoko:

Borussia Dortmund'da forma giyen ve Kamerun asıllı olan futbolcu Youssoufa Moukoko, henüz 18 yaşında. Kendisi, U21 Almanya takımında da bulunuyor.

Joe Gelhardt:

Joseph Paul Gelhardt olarak bilinen Joe Gelhardt ise Leeds United'da forma giyiyor. İngiltere asıllı futbolcu, 21 yaşında.

Roque Vitor:

Vitor Hugo Roque Ferreira'yı kısaca Vitor Roque olarak biliyoruz. Athletico Paranaense forması giyen Brezilyalı futbolcu, Temmuz 2024'te La Liga kulübü Barcelona'ya katılacak.

Mathys Tel:

Fransız futbolcu Mathys Tel, Bundesliga kulüplerinden Bayern Münih forması giyiyor. Ek olarak Fransa'nın U21 kadrosunda da bulunuyor.

Size başarı kazanmanızda yardımcı olacak ve çalıştırdığınız takıma para kazandıracak FM 2023 genç yetenek yani wonderkids listesi bu şekilde. Unuttuğumuz bir oyuncu var mı, sizce hangi oyuncunun potansiyeli daha yüksek? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.