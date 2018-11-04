Football Manager 2019'un Demo Versiyonu Yayınlandı

Sega'nın futbol menajerliği serisi olan Football Manager'in son oyunu çıktı.

Football Manager, Sega’nın yapımını üstlendiği detaylı bir simülasyon futbol oyunu. Bir takımı 2. ligdeyken alıp, wonderkid’leri keşfedip liglerin tozunu attırmanın keyfini, saatlerce sıkılmadan oynayabilmenin keyfini sürebildiğimiz menajerlik oyunu her geçen sene derinleşiyor. Sadece oyuncularına taktik vermek, takım dizilişini ayarlamak değil, oyuncuların özel hayatındaki problemleriyle de uğraşıyorsunuz. Performansı yetersiz olan oyuncuyu motive etmeye çalışmaktan, takım içindeki kutuplaşmaları önlemeye kadar, gerçek bir menajerin takım yönetmesinin stresini ve keyfini yaşayabiliyorsunuz. Tüm keyifleri yaşatan oyunun son halkası çıktı.

Yeni Football Manager, yenilenmiş arayüzü, Bundesliga ve Bundesliga 2 lisansları ve yenilenen taktik ayarlarıyla birlikte futbol ve oyunseverlere sunuldu.

Sega, futbol menajerlik oyunu olan Football Manager 2019’un demosunu yayınladı. Dsogaming’e göre demoyu indirdiğiniz zaman yarım sezon oynayabiliyorsunuz. Oyunu indirip, oynamaya başladıktan sonra yarım sezonda edinebildiğiniz izlenime göre satın alabilirsiniz.

Eurogamer.net’ten Chris Tapsell, oyunun değerlendirmesinde Football Manager 2019’dan çok etkilenmediğini, karakter yönetimi kısmının çok derin olduğunu ve oyunun kontrolünü zorlaştırdığını söyledi.