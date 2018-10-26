Ford 1.3 Milyon Focus Model Aracını Geri Çağırıyor

Ford, yakıt sistemindeki bir hata nedeniyle motorların uyarı vermeden durması yüzünden ABD'de yaklaşık 1,3 milyon Focus model aracını geri çağırdı.

Ford, tarihindeki en büyük geri çağırmalardan birini gerçekleştiriyor. Amerika'da satılan ve 2012-2018 arasında motor hacmi 2 litre olan 4 silindirli 1.3 milyon Focus'u geri çağırılıyor. Ford'un bu kararı vermeden önce birçok kullanıcıdan aynı tip uyarı aldığı belirtiliyor.

Focus kullanıcılarının art arda motorlarının durması üzerine kullanıcılar, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne başvurdu. Şikayetlerin burada toplanması ve sayının artması ile beraber ilişkin konu Ford'a sunuldu. Ardından şirket büyük bir karar alarak geri çağırmaya işlemine başladı.

Ford Uyardı

Ford, modellere ilişkin hatayı kabul etti. Geri çağırılacak araçların onarımı yapılana kadar kullancılar, benzin depolarının en az yarıya kadar dolu olması konusunda uyarıldı. Focus'larda oluşan bu hata sebebi ile henüz bir kaza meydana gelmedi. Ford 1.5 ay içinde sorunlu modelleri düzelteceğini de açıkladı.