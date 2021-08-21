Daha önce de Bronco’nun elektrikli bir versiyonunun geleceğine dair ufak bir ipucu veren Ford, yeni bir Twitter gönderisiyle bu gelişmeyi adeta onayladı. Yıllar önce üretimine ara verilen SUV aracın yeni nesli, görünüşe bakılırsa tamamen elektrikli olarak piyasaya sunulacak.

Ford’un heybetli SUV aracı Bronco’nun beşinci neslinin üretimi, 1996 yılında durdurulmuştu. Ancak Tesla’nın önderliğinde birçok otomobil üreticisinin ‘elektriklileşme’ hareketine dahil olması, Branco’yu modern bir dokunuşla geri getirecek.

Ford’un Kuzey Amerika Ürün İletişim Müdürü Mike Levine, dün Twitter’dan paylaştığı gönderiyle şirketin sevilen SUV’u Bronco’nun elektrikli versiyonuna işaret etti. Ford, daha önce bu aracı elektrikli hale getirmediği için eleştiri almıştı. Ancak görünüşe bakılırsa elektrikli, altıncı nesil Bronco için çalışmalar çoktan başlamış.

Elektrikli model 4 farklı versiyonla gelebilir

Mike Levine, dün Twitter’da yeni nesil Branco’nun 4 farklı versiyonunu içeren bir görsel paylaştı. Ben Sullins isimli bir kullanıcı bu gönderiye “keşke elektrikli olsalardı” şeklinde cevap verdi. Bu cevaba düşünceli emojiyle cevap veren Levine, bu SUV’ların elektrikli olduğunun mesajını veren bir görselle elektrikli Bronco’ların müjdesini vermiş oldu.

Daha önce Tesla hayranı bir Twitter sayfası, Ford’un CEO’su Jim Farley’e Ford’un elektrikli araçlar üzerinde yeterince geleceğe yönelik planı olup olmadığını ve neden Bronco’nun elektrikli bir versiyonunun yapılmadığını sormuştu. Jim Farley ise bu soruya “yapmadığımızı kim söyledi?” şeklinde yanıt vermişti. Bu olay geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleşti. Ancak düne kadar söz konusu araca dair ne bir açıklama yapıldı, ne de başka bir ipucu verildi.

Aslında Ford, Bronco’nun dönüşünü geçen sene gerçekleştirmişti. Ancak birçok otomobil meraklısının beklediğinin aksine aracın elektrikli bir versiyonu piyasaya sunulmamıştı. Şirket, aracın dönüşünü tamamen elektrikli olarak gerçekleştirerek daha çok ses getirme şansını kaybetti. Ancak yine de elektrikli Mustang ve elektrikli F-150’den sonra elektrikli Bronco da tüketicinin ilgisini çekecek gibi gözüküyor.