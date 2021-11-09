Pepsi Tesla Tırlarını Ne Zaman Teslim Alacağını Açıkladı

Pepsi'den Tesla'nın elektrikli tırları ile ilgili bir açıklama geldi. Tırlar tanıtılır tanıtılmaz sipariş veren şirket, yaklaşık 4 senedir tırların teslim edilmesini bekliyor. Gelen son açıklamalar ise tırların yakında Pepsi'nin kapısına dizileceğine işaret ediyor.

Tesla, 2017 yılında oldukça ses getiren Tesla Semi Truck isimli elektrikli tırlarını tanıtmıştı. O dönemde büyük ilgiyle karşılaşan proje, kısa sürede bolca sipariş almayı da başarmıştı. Tesla'nın elektrikli tırlarından satın alıp filosuna katmak isteyen şirketlerden biri de Pepsi oldu. Pek çok alt markaya ve oldukça geniş bi lojistik ağa sahip olan Pepsi, Tesla Semi için 100 adetlik bir sipariş oluşturmuştu.

Tesla, siparişi aldıktan sonra tırları 2020'de teslim etmeyi planladığını açıklamıştı. Ancak tabii ki bu plan tutmadı, Tesla Semi teslimatlarını birkaç kez erteledi. Otomotiv sektörünün çip krizi gibi devasa bir gündemle çalkalandığı bir dönemde şaşırtıcı olmasa da, Tesla son olarak bu gerekçeleri sunarak Semi teslimatlarını 2022'ye ertelediğini duyurmuştu.

Pepsi, bu yıl sonuna işaret etti:

Her ne kadar Tesla'nın '2022' açıklaması sonrası beklentiler yeniden düşse de, Pepsi cephesinden gelen bir açıklama işleri değiştirdi. PepsiCo CEO'su Ramon Laguarta yeni yaptığı bir açıklamada karbon emisyonuna yönelik şirket politikalarına değindi ve bu konuda önemli adımlar attıklarından bahsetti.

Laguarta, bu yöndeki en önemli adımlardan birinin elektrikli otomobillere geçiş yapmak olduğunu vurguladığı açıklamasında ''Tesla'dan elektrikli tırlar almaya başladık bile. Kimsenin reklamını yapmak istemiyorum ama en başından beri çalıştığımız marka Tesla. İlk siparişlerimiz de 4. çeyrekte teslim edilecek.'' ifadelerine yer verdi.

Pepsi, bu adım sayesinde şirketin karbon emisyonlarının %10'unu oluşturan bir soruna çözüm bulmuş olmayı ve emisyon miktarını azalttmayı hedefiyor. Ancak konu hakkında Tesla'dan henüz bir açıklama gelmiş değil. Teslimatı daha geçtiğimiz yaz 2022'ye erteleyen şirketin gerçekten de Pepsi'ye bu sene sonuna kadar elektrikli tırlarından teslim edip etmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.