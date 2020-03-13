Ford Mustang Mach-E'nin Kış Testi Görüntüleri (Video)

Ford'un elektrikli aracı Ford Mustang Mach-E'nin karlı havalarda dört tekerli çekişine ilişkin soru işaretleri ortadan kalktı. Elektrikli Mustang'in yeni test görüntülerine bakılırsa araç tam bir kar canavarı.

Uzun süredir merakla beklenen Ford Mustang Mach-E'nin en çok soru işareti uyandıran yanlarından biri, karlı havalarda ve buzda dört tekerlek çekişinin nasıl olacağıydı. İşte Ford tarafından yayınlanan yeni video, bu tartışmaya son verdi. Ford Mustang Mach-E, görüntülere bakılırsa tam bir karlı yol canavarı olacak.

Michigan'ın Yukarı Yarımadası'ndaki Smithers Kış Testi Merkezi'nde yapılan testlerde, teknik özellikler bakımından bir yenilik görülmüyor. Bununla birlikte araç, kış şartlarında ve buzda yol tutuşu ve direksiyon hâkimiyeti konusunda hayli keyifli bir sürüş keyfi sağlıyor. Görüntülerde yüksek hızlarda drift yapabilen Mustang görülüyor.

İşte yeni Ford Mustang Mach-E'nin kış testlerindeki görüntüleri:

Ford'un yeni Mustang Mach-E'si hem arkadan çekişli hem de dört tekerlek çekişli versiyonlarıyla karşımıza çıkacak. Her iki versiyonda da elektrik motoru arka tekerlere, trim ve batarya boyuna bağlı olarak 255 ila 282 beygir gücü verecekken AWD versiyonlarının çoğu ön tekerlere daha düşük güçler sağlayacak.

Ford her iki motorun da bağımsız olarak çalışabileceğini, AWD sisteminin de bağımsız ve koşullara bağlı olarak ön ve arka dingillere tork uygulayabileceğini belirtiyor.

Yeni Ford Mustang Mach-E'nin bu sene içerisinde yollarda olması bekleniyor. Ford'un geçtiğimiz senenin kasım ayında tanıttığı Ford Mustang Mach-E, tasarım ve teknik detaylarıyla oldukça ilgi çekici bir otomobil. Tam elektrikli bir SUV modeli olacak olan otomobilin hayranları kızdırma sebebiyse Mustang ismine sahip olmasıydı. Sevmeyen hayranlar bir yana, otomobil iyi satış rakamlarına ulaşmaya başladı. Raporlara göre geçtiğimiz gece 40 adet ön sipariş alan Ford Mustang Mach-E, popülaritesini artırıyor.