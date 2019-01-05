Ford'un SUV aracı Explorer'ın yeni modeli, gelecek hafta Detroit Otomobil Fuar'ında ilk kez görücüye çıkacak. Fakat Explorer'ın yeni modelinin tanıtılmasından önce Ford'dan yeni bir haber var. 2020 Polis Müdahale Yardım Programı'nda kullanılacak yeni aracın görselleri ilk kez paylaşıldı.

2020'de kullanılmaya başlayacak yeni Explorer'ların hibrit özelliği, yakıtta verimliliği sağlayacak. Ayrıca yeni polis aracı, yeni Explorer modellerinin tasarımları hakkında da fikir veriyor. Polis Müdahale Yardım Programı'nda kullanılacak aracın 3.3 litrelik V6 hibrit motoru bulunuyor. Ford'dan yapılan açıklamalara göre yeni araç 3.7 litrelik modele göre, %41 yakıt verimliliği sağlıyor. Hibrit modellerdeki vergi muafiyeti de düşünüldüğünde, Ford'un yeni hibrit modeli, kullanıcılarını ekonomik anlamda memnun edebilir.

Daha güçlü bir araca ihtiyaç duyan polis departmanları için 2 farklı motor seçeneği daha sunuluyor. Motorlardan biri 3.0 litrelik çift turbo-şarjlı bir V6 iken, diğeri ise 3.3 litrelik hibrit olmayan bir V6 olacak.

Yeni polis araçlarında, araç içindeki polis memurlarını korumak için de birkaç teknik özellik eklenmiş durumda. Araçta, kör noktalardan gelecek tehditlere karşı 270 derecelik bir alanı görmeyi sağlayan sensörler kullanılacak. Ayrıca otomatik kapı kilidi ve hareket algılanması halinde sürücüye bildirimde bulunan sistemi sayesinde yeni polis aracı, polislerin güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor.

Polis araçlarında bu özelliklerin yanında, Ford'un sivil araçlarında sunduğu otonom acil durum freni, çarpışma uyarı sistemi ve yaya algılama sistemi gibi özellikler de kullanılabilir durumda olacak. Polis araçlarındaki testlerin, bu yılın yaz aylarında başlaması bekleniyor.