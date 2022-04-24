F1 Emilia Romagna GP'si Tamamlandı: Kazanan Verstappen Oldu!

Formula 1'in olaylı başlayan 2022 sezonu tüm hızıyla sürüyor. Sezonun dördüncü durağı olan Emilia Romagna GP'si bugün yoğun yağışa rağmen gerçekleşti ve kazanan Verstappen oldu.

Formula 1’in ülkemize gelemiyor olmasıyla ilgili geçtiğimiz günlerde TOSFED ve Intercity arasında bir tartışma yaşanmış ve iki büyük ismin bu tartışması büyük bir tepki toplamıştı. Türkiye ile ilgili sıkıntıları devam eden Formula 1’in 2022 sezonu ise hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen GP’lerde sürücüler kıyasıya bir mücadele ortaya koymuştu. Mücadelenin bir sonraki durağı olan Emilia Romagna GP’si ise bugün gerçekleşti. Toplam 22 yarışın gerçekleşeceği 2022 sezonunun dördüncü durağında da sürücüler rekabeti elden bırakmadı.

Emilia Romagna GP’sinin kazananı Verstappen oldu

Yağmurlu hava sebebiyle sürücüler yağmur lastikleriyle yarışa başlamak durumunda kaldı. Ancak yağmurun azalmasıyla yeşil logolu lastiklere geçiş yapıldı. Sıralama turlarının ardından pole pozisyonunu kazanan Max Verstappen, yarışa avantajlı başladı. Uzun bir süre birinciliği koruyan Verstappen’in arkasındaysa büyük bir mücadele yaşanıyordu. Geçtiğimiz turlarda sıklıkla gördüğümüz kazalardan bu turda nasibini alan isim ise Ferrari pilotu Carlos Sainz oldu. McLaren pilotu Daniel Riccardo’nun aracına temas etmesi sonucu Sainz spin atarak pistin dışına çıktı ve yarışa veda etti.

Yaşanan bu küçük kaza sonrası yarış devam ederken Ricciardo ve Mick Schumacher sonlarda yer alıyordu. Ön sıralara bakıldığında da yarışın kıyasıya mücadelesinden en az etkilenen ismin Verstappen olduğu görülüyordu. Verstappen’in bir arkasında ise Perez ve Leclerc uzun bir süre ikincilik için mücadele verdi. Yarışın sonlarına yaklaşıldığında Leclerc yumuşak ve Verstappen yumuşak lastiğe geçti. Perez’le mücadelesi devam ederken aracını fazla zorlayan Leclerc, spin atarak bariyerlere çarptı. Ön kanadının kırılmasının ardından pit stopuna giren Leclerc, yarışta gerilere düştü. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Verstappen arasını açmayı sürdürdü ve yarışı birinci olarak tamamlamayı başardı. Onun tam arkasından gelen isim ise Sergio Perez oldu ve Redbull duble yaptı.

Emilia Romagna GP’si sıralama sonuçları: