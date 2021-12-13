Mercedes, FIA’nın Kararını Temyize Taşıyacağını Açıkladı

Formula 1’de şampiyon, son kararla birlikte Max Verstappen olarak belirlenirken ilk itirazından eli boş dönen Mercedes-AMG, bu kararı temyize taşıyacağını açıkladı. Mercedes’in 96 saat içinde son kararı vermesi bekleniyor.

Formula 1, bu yıl yıllardır görmediğimiz ve buram buram özlediğimizin de üzerinde bir rekabete ev sahipliği yaptı. Tüm sezon boyunca süren çekişmeli ve gergin rekabet sonucunda 7 kez dünya şampiyonu olmayı başaran Lewis Hamilton ve 24 yaşındaki genç pilot Max Verstappen, son yarışa eşit puanlarla girdi.

Sezonun son yarışı da bütün sezon gördüğümüz macerayı taçlandıran bir yarış oldu. Hamilton, yarışın çoğunluğunu Verstappen’in önünde sürdürmeyi başarsa da yarışın bitimine 5 tur kala yaşanan kazayla güvenlik aracı çıktı. Bu süreçte FIA’nın aldığı, sonradan değiştirdiği kararsa adeta sezonun şampiyonunu belirledi.

Tartışmalı kararları hatırlayalım:

Güvenlik aracı esnasında Hamilton ve Verstappen arasındaki tur farkı yiyen araçların ilk başta güvenlik aracını geçmemeleri söylendi. Fakat son tura girmeden önce FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, ani bir karar değişikliğiyle turlanmış araçlara güvenlik araçlarını geçmelerini söyledi. Böylelikle eskimiş lastiklere sahip olan Hamilton ve yepyeni lastik takan Verstappen arka arkaya yarışa yeniden başladı. Son turda yeniden başlayan yarışta Verstappen, lastik avantajıyla Hamilton’ı kolayca geçti ve şampiyon oldu.

Mercedes itiraz etti, ama geri çevrildi:

İşte FIA’nın bu kararı, Mercedes-AMG F1 takımı, yarışın Hamilton’a verilmesi gerektiğini öne sürdü ve protesto yoluna gitti. Fakat FIA, kararından dönmeyerek Mercedes’in protestosunu geri çevirdi. Sonuç olarak Verstappen dünya şampiyonluğunu kazanmış olsa da Mercedes-AMG tarafından bu işin henüz bitmeyeceğini gösteren bir açıklama yapıldı.

Mercedes, kararı temyize taşıma yoluna gidiyor:

Tıpkı birçok Formula 1 hayranının beklediği gibi Mercedes-AMG, FIA’nın son kararına itiraz etme niyetini bildirdiğini duyurdu. Bu aşamadan sonra Mercedes, resmi olarak kararı temyize taşıyıp taşımamak konusunda 96 saatlik süreye sahip durumda. Eğer Mercedes kararı temyize taşırsa, bu da şampiyonanın FIA’nın Uluslararası Temyiz Mahkemesinde karara bağlanacağı anlamına geliyor.