Formula 1 2021 sezonunun takviminde çalkantılar yaşanmaya devam ediyor. 1-3 Ekim tarihleri arasında yapılacak Singapur GP, COVID-19 kısıtlamaları yüzünden iptal edilmişken, takvime yeni eklenecek ülkenin Türkiye olabileceği konuşuluyor.

Bu yıl uzun bir takvimle 2021 sezonunu başlatan FIA, COVID-19 salgını yüzünden takvimde sorunlar yaşamaya devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere heyecanlı bir şekilde beklediğimiz Türkiye GP’si, İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızı listeye almasının ardından iptal edilmişti.

COVID-19 yasakları yüzünden iptal edilen bir diğer yarış, 1-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Singapur GP’si oldu. Yarışın iptal edilmesinin ardından, Türkiye ve Çin GP’leri takvimdeki boşluk için aday gösterildi.

Adaylar arasında Türkiye GP, Çin GP ve ABD'de ikinci bir yarış var

FIA tarafından henüz resmi bir açıklama gelmese de Singapur'daki yetkililer, COVID-19 yasakları yüzünden yarışın Singapur'da gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı. FIA'nın kısa bir süre içerisinde F1 takvimini güncellemesi ve 1-3 Ekim tarihlerinin hangi yarışla doldurulacağını açıklaması bekleniyor.

Singapur GP'nin iptal edilmesi, Türk F1 hayranlarının yeniden heyecanlanmasına yol açtı. Türkiye, hala İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alıyor olsa da kısa bir zaman içerisinde bunun değişmesi bekleniyor ve Singapur'daki yetkililerin açıklamalarının ardından takvimdeki boşluğu doldurmak için gösterilen adaylardan biri de doğal olarak Türkiye GP'si oldu.

Türkiye GP'sinin yanında Çin GP ve ABD'de ikinci bir yarış da aday gösterilirken, kararın ne yönde olacağı kısa bir zamanda kesinleşecek gibi durmuyor. Tek temennimiz, karar verme ve bu kararları açıklama konusunda işleri aceleye getirmeyi sevmeyen FIA'nın, takvime Türkiye GP'sinin dahil edildiğine dair sevindirici bir açıklama yapması.