Oyun sektöründe eşine az rastlanan bir çıkış ile tepeye oturan Fortnite, yılın en iyi oyunu seçildi.

Bu yılki Altın Joystick Ödülleri, GamesRadar tarafından sahiplerine teslim edildi. Etkinlikte Fortnite,Yılın Oyunu seçilirken; PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile ise yılın mobil oyunu ödülüne lâyık görüldü. Etkinlikte bulunan bazı katılımcılar, Yılın Oyunu ödülünün sahibi duyurulduğunda oldukça şaşkına döndü zirâ Yılın Oyunu ödülünün Red Dead Redemption 2'ye verilmesi bekleniyordu. Red Dead Redemption 2 ,Yılın Oyunu ödülünü alamasa da Eleştirmenlerin Seçimi ödülünün sahibi oldu.

Fortnite sadece Yılın Oyunu ödülünü almakla yetinmedi. En İyi Rekabetçi Oyun ödülünü de üzerine alan Fortnite, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Altın Joystick Ödülleri'nde kullanıcılar tarafından beğeni toplamış birçok oyuna da ödüller verildi. Grafikleriyle, atmosferiyle, hikayesiyle ve akıcılığıyla kullanıcıları büyüleyen God of War, En İyi Hikaye Anlatımı Ödülü'nün sahibi oldu.

Fortnite gibi God of War da tek bir ödülle yetinmekle kalmadı. En İyi Görsel Tasarım Ödülü, En İyi Sese Sahip Oyun Ödülü ve En İyi Playstation Oyunu Ödülü'nün de sahibi olan God of War, oyun sektöründeki yerini bir kez daha belli etti. Golden Joystick Ödülleri'nin kazananlarının tam listesi ise aşağıdaki gibi.