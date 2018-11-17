Bu yılki Altın Joystick Ödülleri, GamesRadar tarafından sahiplerine teslim edildi. Etkinlikte Fortnite,Yılın Oyunu seçilirken; PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile ise yılın mobil oyunu ödülüne lâyık görüldü. Etkinlikte bulunan bazı katılımcılar, Yılın Oyunu ödülünün sahibi duyurulduğunda oldukça şaşkına döndü zirâ Yılın Oyunu ödülünün Red Dead Redemption 2'ye verilmesi bekleniyordu. Red Dead Redemption 2 ,Yılın Oyunu ödülünü alamasa da Eleştirmenlerin Seçimi ödülünün sahibi oldu.
Fortnite sadece Yılın Oyunu ödülünü almakla yetinmedi. En İyi Rekabetçi Oyun ödülünü de üzerine alan Fortnite, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Altın Joystick Ödülleri'nde kullanıcılar tarafından beğeni toplamış birçok oyuna da ödüller verildi. Grafikleriyle, atmosferiyle, hikayesiyle ve akıcılığıyla kullanıcıları büyüleyen God of War, En İyi Hikaye Anlatımı Ödülü'nün sahibi oldu.
Fortnite gibi God of War da tek bir ödülle yetinmekle kalmadı. En İyi Görsel Tasarım Ödülü, En İyi Sese Sahip Oyun Ödülü ve En İyi Playstation Oyunu Ödülü'nün de sahibi olan God of War, oyun sektöründeki yerini bir kez daha belli etti. Golden Joystick Ödülleri'nin kazananlarının tam listesi ise aşağıdaki gibi.
- En İyi Hikaye Anlatımlı Oyun - God of War
- En İyi Rekabetçi Oyun - Fortnite Battle Royale
- En İyi İş Birliği Oyunu - Monster Hunter: World
- En İyi Görsel Tasarımlı Oyun - God of War
- En İyi Indie Oyunu - Dead Cells
- En İyi Sese Sahip Oyun - God of War
- Hala Oynanan Ödülü - World of Tanks
- En İyi Gösteriş Ödülü - Bryan Dechart (Detroit: Become Human'dan Connor)
- Yılın E-Spor Oyunu - Overwatch
- En İyi VR Oyunu - The Elder Scrolls 5: Skyrim VR
- Yılın Stüdyosu - SIE Santa Monica Studio
- En İyi Yeni Yayıncı - Bryan Dechart ve Amelia Rose Blaire
- Yılın Mobil Oyunu - PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile
- Yılın PC Oyunu - Subnautica
- Yılın PlayStation Oyunu - God of War
- Yılın Xbox Oyunu - Forza Horizon 4
- Yılın Nintendo Oyunu - Octopath Traveler
- Yılın Atılımcısı Ödülü - Unknown Worlds
- En Çok İstenilen Oyun - Cyberpunk 2077
- Eleştirmenlerin Seçimi Ödülü - Red Dead Redemption 2
- En Uzun Başarı Ödülü - Hidetaka Miyazaki
- En Katkı Sağlayan Ödülü - Xbox Adaptive Controller
- Yılın En İyi Oyunu - Fortnite Battle Royale