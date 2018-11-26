Oyuna gelecek yenilikleri, oyun içi bildirimlerle kullanıcılara duyuran Fortnite, bu sefer de şaşırtmadı.

Fortnite'ta bugün oyun içi bildirimle, Pompalı silahına Destansı ve Efsanevi türlerinin de ekleneceği doğrulandı. Oyuna eklenecek yeni Pompalı silahları, eski Pompalı silahlara göre daha çok hasarı daha uzak mesafeden rakip oyuncuya verme özelliğine sahip olacak ve aynı zamanda sekmesi de sahip olduğu dipçik ile azalacak.

Silahın tam olarak ne zaman oyuna ekleneceği daha duyurulmadı ancak oyun içi bildirimlerin ardından yeniliklerin oyuna kısa sürede eklenmesinden bildiğimiz üzere bu süre bir haftadan daha uzun olmayacaktır. Oyun içerisindeki 10. ve 11. Pompalı olma özelliği taşıyan yeni silahlar, Battle Royale moduna Fortnite'ın bir sonraki güncellemesiyle beraber eklenecektir.

Fortnite tarafından yayınlanan oyun içi bildirimden sonra pek çok oyuncu şaşkınlıklarını dile getirdi ve yeni silahların diğer pompalı tüfekleri gözden düşürebileceği hakkında endişe etmekte. Pompalı silahın daha da çeşitlenmesi, oyun içerisinde özellikle yakın temas savaşlarda etkisini fazlasıyla gösterecektir. Silah hakkında daha fazla bilgiye, silah oyuna eklendiğinde sahip olacağız.