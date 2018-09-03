Fortnite'a Yeni Gateway Modu ve Vantuzlu Silah Geliyor

Fortnite'ı her geçen gün biraz daha zenginleştiren Epic Games, yeni oyun modunu, skinleri ve yeni silahı duyurdu.

Dünyanın en popüler battle royal oyunlarından biri olan Fortnite ile oyun dünyasını sarsmayı başaran Epic Games, yeni güncelleme ile birlikte oyuna gelecek yeni skinleri, ‘Grappler’ adlı yeni silahı ve yeni oyun modunu bir canlı yayın sırasında tüm oyunculara gösterdi.

Grappler adlı silah için bir vantuz diyebilir. Grappler ile herhangi bir duvara ateş ettiğinizde vantuz, o duvara yapışıyor ve sizi uçurarak oraya doğru çekiyor. rakipleriniz ile uzak mesafeden çatışmak istemiyorsanız muhteşem bir araç.

Güncelleme ile birlikte oyuna High Stakes adlı yeni bir etkinlik de geliyor. Oyuna bir yeni kıyafet ve 4 yeni maske ekleyen etkinlik ayrıca Getaway adında bir sınırlı süre modu da ekliyor. Bu mod, PAX West yayınında ilk kez dün gösterildi.

High Stakes etkinliği ile birlikte oyuncular Wild Card skinini elde etmek için zorlu görevleri tamamlamaya çalışacak. Söz konusu etkinliği teması hırsızlık ve kumar konuları etrafında işlenecek gibi görünüyor.

Güncelleme, bugün itibari ile oyunculara ulaşmaya başladı. Eğer yeni Fortnite güncellemesi ile oyuna nerelerin ekleneceğini daha detaylı olarak öğrenmek istiyorsanız Fortnite Cookies tarafından yüklenen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.