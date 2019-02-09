Fortnite Hesaplarınızı Nasıl Birleştirebilirsiniz?

Fortnite'ı birçok farklı hesapta oynamış olan oyuncular için iyi haber Epic Games'ten geldi. Yeni sistem ile oyuncular, eski hesaplarındaki eşyaları ve oyun parasını ana hesaplarına aktarabilecekler.

Daha önce Fortnite oynamak için birden çok hesap açtıysanız, artık geride kalan hesaplarınız için üzülmenize gerek kalmadı. Oyunun yapımcısı Epic Games, tüm platformlardaki hesapları birleştirmeye olanak sağlayan yeni bir sistem yarattı.

Geçici olarak oynadığınız Fortnite hesabınızda herhangi bir satın alım yaptıysanız, tüm satın alınanları ve oyun paranızı kalıcı olarak oynadığınız hesaba geçirmek için imkanınız var. Sony'nin geçtiğimiz sonbaharda uygulamaya koyduğu platformlar arası çevrimiçi oyun uygulamasından önce, PS4'te Fortnite oynamak için yeni bir hesap açmanız gerekiyordu. Bu yüzden eski hesaplarınızda satın aldığınız tüm içerik arkada kalmış oluyordu.

Epic Games'in yeni sistemi sayesinde başka bir hesaptaki satın alımlarınızı ve bazı ilerlemelerinizi kalıcı olarak oynadığınız hesabınıza aktarabiliyorsunuz. Bu işlem sonrasında aktarımı yaptığınız kalıcı hesap dışındaki tüm hesaplarınız otomatik olarak siliniyor. Epic Games'in bu sistemi getirme sebebi ise, Fortnite'ın artık tüm platformlarla ortak olarak oynanabiliyor olması.

Hesaplarınızı birleştirmek için Epic Games'in sitesindeki Hesap Birleştirme sekmesine gidin ve karşınıza çıkan basit talimatları izleyin. İşleme başlamadan önce hangi hesaba giriş yaptığınız kontrol etmenizi öneririz, aksi taktirde her şey karmaşık bir hale gelebilir. Hesaplarınızı ana hesabınızla birleştirmek için diğer ağlardaki hesaplarınıza en geç 28 Eylül 2018 tarihinde girmiş olmanız gerekiyor. Verilen tarihe uygun olmayan hesapların içerikleri ana hesaplarınızla birleştirilemiyor.

Epic Games, birleştirme işleminden sonra oyun içi eşyaların ve oyun parasının ana hesaba aktarılması için birkaç hafta beklenmesi gerektiğini de ekledi.