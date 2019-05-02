Fortnite'ın 8. Sezonunda Yanan Çemberler Nerede Bulunur?

Fortnite'ın 8. sezonunda 10. hafta görevini yapmak için yanan çemberleri ve topları nerede bulabileceğinizi haberimizde açıklıyoruz.

Fortnite 8. sezonunun 10. haftasında, yanan çemberler görevi bu sefer daha farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu görevde, yanan çemberlerin içinden bir araçla geçmek yerine bir korsan topundan fırlatılarak geçmeniz gerekiyor. 3 farklı yanan çemberi bulmak ve içinden geçmek, görevi 5 yıldızla tamamlamanızı sağlayacak. Görevi tamamlamak için bütün çemberlerin içinden aynı maç içerisinde geçmeniz gerekmiyor.

Çemberlerin ilkini Lazy Lagoon’da bulacaksınız. Bu çemberin içinden geçmenizi sağlayacak korsan topunu ise haritada Lazy Lagoon’un sol üst köşesinde siyahla işaretlenmiş olarak görebilirsiniz. İkincisini ise volkandan yayılan lav gölünün sol tarafında bulacaksınız, buradan geçmek için fırlatılacağınız korsan topunu ise onun hemen güneyinde bulabilirsiniz. Üçüncüsü haritanın biraz daha alt kısımlarında yer alıyor. Kaynar Kaplıcalar'ın sol alt tarafında bulunan çemberin içinden, çemberin aşağısındaki top sayesinde fırlatılarak geçebilirsiniz.

Diğer sezonların görevlerine nazaran bu görev biraz daha kolay sayılır. Bu görevden sonra oyuncular, 9. sezona hazırlanmaya başlayacak gibi görünüyor. 9. sezonun teması ne olacak şu an bilinmiyor ancak söylentilere göre Eğik Evler sonunda yıkılacak.