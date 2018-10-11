Fortnite'ın Android Betası Tüm Kullanıcılar İçin Açıldı

Epic Games, Fortnite'ın Android sürümünün beta sürecini tüm kullanıcılar için erişilebilir hale getirdi.

Epic Games tarafından geliştirilmiş ve tüm dünyada milyonlarca oyuncuya sahip olan çevrimiçi hayatta kalma oyunu Fortnite’ın Android işletim sistemine yönelik sunulan beta sürümü artık tüm kullanıcılara açık durumda. Bugüne kadar oyuncular Fortnite Android betasına giriş yapabilmek adına bir davet alabilmek için kaydolmak zorundaydılar. Ancak Epic Games, bu engeli ortadan kaldırarak oyunu davete gerek olmadan tüm oyuncuların deneyimine sundu.

Epic Games’in yaptığı açıklamaya göre, oyunu çalıştırabilmek için en az Android 8.0 sürümüne sahip olmanız gerekiyor; aksi halde oyunda performans sorunları yaşanabileceği söyleniyor. Fortnite’ı Android işletim sistemi yüklü bir mobil cihazda oynamak istiyorsanız, ancak elinizde buna uygun bir cihaz yoksa buraya tıklayarak desteklenen cihazları görebilirsiniz. Desteklenen cihazların arasında Google’ın Pixel serisi cihazları, Essential Phone, Razer Phone ve başka birçok cihaz yer alıyor. Fortnite Android betasına erişebilmek için ise buraya tıklamanız yeterli.

Masaüstü sürümde hâlihazırda milyonlarca kullanıcıya hitap eden çevrimiçi hayatta kalma oyunu Fortnite, iOS platformunda 200 gün içerisinde 300 milyon dolar gelir elde ederek büyük ses getirmişti. Oyunun Android versiyonunun da buna benzer bir başarı elde etmesi oldukça muhtemel.