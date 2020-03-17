Fortnite'a v12.20 Yamasıyla Helikopter ve Zorluklar Gelecek

Fortnite'a bugün yayınlanacak v12.20 yamasıyla büyük değişiklikler geliyor. Yeni güncellemeyle battle royale oyununa Choppa adlı bir helikopter ve Spy Games zorlukları eklenecek.

Fortnite'a gelen v12.10 güncellemesinden bu yana iki hafta geçti. Epic Games, popüler battle royale oyunu için bugün v12.20 yamasını yayınlamaya hazırlanıyor. Yeni güncelleme, yeni eşyalar bakımından çok fazla şey getirmese de oyuna helikopter ve yeni bir oyun modu getirecek.

Veri madencileri, Fortnite'ın son güncellemesini incelediklerinde, oyuna helikopterin geleceğini gösteren bazı dosyalar olduğunu ve sunucu bakımının sona ermesiyle birlikte bugün oyunda kullanılabileceğini öne sürüyor.

Fortnite'ın helikopteri 'Choppa'

Fortnite hakkında yayınladığı sızıntılarla tanınan Spedicey1, helikopterlerin 1.500 sağlığa sahip olacağını belirtti. Ayrıca, helikopterlerin tek kişilik olacağını belirtti. Ancak helikopterin oyundaki tek uçan araç olması nedeniyle tek kişilik olma ihtimali düşük görünüyordu.

Fortnite iOS uygulamasında ortaya çıkan bir sızıntıda helikopter, "İçeri gir ve kalk. 4 takım arkadaşınızı yanınıza alın ve bu yeni araçla düşman takımlarıyla savaşın." şeklinde tanımlanıyor. İşte helikopterin yer aldığı tanıtım videosu:

Spy Games zorlukları

Fortnite'a helikopterin yanı sıra Spy Games adlı yeni zorlukların da gelmesi bekleniyor. Ayrıca ganimet toplamak için daha büyük ve etkileşimli simgelerin geleceği de konuşuluyor. Bu özellik, sadece mobil oyuncuların daha kolay eşya toplamasını sağlamak için tasarlandı.

The Spy Games, oyuncuların sınırlı süreli Operation: Dropzone moduna girip bazı avantajların kilidini açmak için yeni teknoloji sistemini kullanmalarına izin verecek. Fortnite, yama notlarını henüz yayınlamadı ancak yakında oyundaki yenilikler hakkında daha fazlasını öğreneceğiz.