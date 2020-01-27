Fortnite Mobile Nasıl İndirilir ve Oynanır? (Android - iOS)

Milyonlarca insan tarafından oynanan Fortnite’ın Android ve iPhone (iOS) sürümü olan Fortnite Mobile, bildiğiniz üzere Google Play veya App Store'da bulunmuyor. Peki Fortnite Mobile nasıl ve nereden indirilir, hangi telefonları destekler? Gelin birlikte bakalım.

Battle Royale türü içinde en popüler oyunlardan birisi olan Fortnite, mobil cihazlarda da oynanabiliyor. Hatta mobil cihazlar ile konsollar arasında bağlantı kurularak aynı oyuna bile girilebiliyor. Eğer farklı platformlardaki Fortnite hesaplarınızı birleştirirseniz Fortnite Mobile oynarken elde ettiğiniz istatistikler Fortnite Tracker ile takip de edilebiliyor.

Oyunu Android platformuna indirmek için biraz uğraş sarf etmek gerekiyor. Çünkü Fortnite Mobile uygulamasını Google Play Store üzerinden indirmek mümkün değil. Bunun da sebebine değineceğiz. Ancak ilk olarak dilerseniz oyunu Android cihazlarınıza nasıl indirebileceğinize bakalım.

Fortnite Mobile Android’de nasıl indirilir?

Android cihazınızdan internet tarayıcısını açın.

açın. Fortnite.com internet sitesine gidin.

“ Hemen ücretsiz oyna ” tuşuna basın.

” tuşuna basın. “Epic Games uygulamasından şimdi al” butonuna dokunun.

İnen “EpicGamesApp.apk” dosyasını açın.

Apk dosyasını yükleyin.

dosyasını yükleyin. İstenilen izinleri verin.

verin. Yüklediğiniz Epic Games uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Ana sayfada bulunan Fortnite afişine tıklayın.

“ YÜKLE ” butonuna basın.

” butonuna basın. İstenilen izinleri verin.

İndirme işleminin bitmesini bekleyin.

İndirme bittiği zaman Epic Games uygulaması içinden Fortnite’ı açabilirsiniz.

Görebildiğiniz gibi, Fortnite’ı Android cihazlara yükleme işlemleri Google Play üzerinden yapılmıyor. Çünkü Google Play üzerinde Fortnite’ın uygulaması bulunmuyor. Epic Games’in böyle bir yol izlemeyi tercih etmiş olması ilk bakışta riskli bir hareket gibi görünebilir. Ancak bu tercihin arkasında oldukça anlaşılabilir bir sebep yatıyor. Bu sebep, Google’ın uygulama içi alışverişlerden %30 pay alıyor olması.

Fortnite ücretsiz bir oyun olduğu için, Epic Games’in oyun üzerinden kazandığı paranın önemli bir kısmı oyun içinden yapılan alışverişlerle elde ediliyor. O yüzden, Epic Games’in Google’a pay vermek istememesi oldukça mantıklı. Tabii ki bu yöntem yüzünden mobil platformlarda daha az oyuncuya ulaşma riski de mevcut.

Not: Fortnite Mobile yaklaşık 2 GB boyutunda.

Fortnite Mobile desteğine sahip Android telefonlar:

Google:

Pixel, Pixel XL

Pixel 2, Pixel 2 XL

LG:

G5

G6

G7 ThinQ

V20

V30, V30+

Samsung Galaxy:

S7, S7 Edge

S8, S8+

S9, S9+

Note 9

Tab S3, Tab S4

Huawei:

Honor 10

Honor Play

Mate 10, Mate 10 Pro

Nova 3

P20, P20 Pro

V10

Asus:

ROG

Zenfone 4 Pro

Nokia:

8

OnePlus:

5, 5T

6

Xiaomi:

Mi 5, 5S, 5S Plus

6, 6 Plus

Mi 8, 8 Explorer

8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2

Fortnite Mobile desteğine sahip Android cihazlar her ne kadar bir liste olarak verilmiş olsa da listede bulunmayan ancak yeterli sistem gereksinimlerine sahip diğer cihazlar tarafından da çalıştırılabiliyor. O yüzden sizin cihazınız yukarıdaki listede yoksa, Fortnite Mobile’ın sistem gereksinimlerine bakmanızda fayda var.

Fortnite Mobile önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Android 8.0 ve daha üstü

Android 8.0 ve daha üstü RAM: 4 GB ve daha üstü

4 GB ve daha üstü Görüntü işlemcisi: Adreno 530 ve daha üstü, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 ve daha üstü

Fortnite Mobile iPhone (iOS)’a nasıl indirilir?

App Store uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Arama çubuğuna “ Fortnite ” yazarak aratın.

” yazarak aratın. Sonuçlarda çıkan Fortnite oyununu indirin.

iPhone’lara Fortnite Mobile indirmek, Android’e göre çok daha kolay. Her ne kadar App Store da uygulama içi satın alımlardan Google gibi %30 pay alıyor olsa da Epic Games iOS platformundaki Fortnite uygulamasını App Store üzerinden sunmak zorunda. Çünkü normal şartlar altında iPhone marka akıllı telefonlarda App Store haricinde bir market kullanmak mümkün değil.

Fortnite Mobile ve PC sürümü arasındaki farklar:

Mobil oyunculuğun iyice yaygınlaşmasıyla birlikte Call of Duty ve PUBG gibi büyük oyunlar mobil platformlara da çıkmaya başladı. Fortnite’ın da en büyük rakibi PUBG gibi mobil platformlara gelmesi bir nokta da gerekli hâle geldi. Ancak tabii ki de bilgisayar ve konsollardaki kaliteye, mobil platformlar üzerinden ulaşmak mümkün değil.

Fortnite’ın PC ve mobil sürümleri arasındaki en büyük farklardan birisi doğal olarak görsel kalite. Oyunun PC sürümü her ne kadar grafiklerinin gerçekçiliğiyle ön plana çıkmıyor olsa da mobil platforma geçildiği zaman aradaki fark çok net bir şekilde görülebiliyor. Tabii ki oyun heyecanlandıkça aradaki kalite farkını gözardı etmek de kolaylaşıyor.

Oyunda ayak izleri gibi önemli şeyler, mobil platformlarda oyuncunun daha kolay bulması için ekranda çıkan sembollerle gösteriliyor. Aynı şekilde mermilerin yönü de sürekli olan ekran üzerine gösteriliyor. Özellikle merminin ne taraftan geldiğini anlamak için kulaklıkla oynanılması gereken bir oyunda bu şekilde ipuçları verilmesi de bilgisayarla önemli bir fark oluşmasına sebep oluyor.

Fortnite'ın daha çok refleks ve yetenek üzerine kurulu bir oyun olduğu düşünülürse, Fortnite Mobile’ı yapmanın kolay bir şey olmadığını söylemek lazım. Bu yüzden de Fortnite Mobile oynarken PC ile karşılaştırmak çok da doğru değil. Çünkü PC üzerinde 180 derece dönerek atış yapmak gibi hareketler her ne kadar kolay olmasa da mobil cihazlara göre daha mümkün.

Kısacası PC üzerinde Fortnite oynamak çoğu oyuncu için mobil cihazlarda oynamaktan çok daha keyifli olacaktır. Mobil cihazlardaki oyunlar giderek gelişiyor olsa da bilgisayarlar için oyun geliştiriciliği çok daha gelişmiş bir sektör. Bu yüzden oradaki sistem mobil cihazlara göre çok daha oturmuş düzeyde.

Böylelikle popülerliğiyle birlikte Fortnite figürleri ve Fortnite dansı gibi kavramları hayatıımıza sokan en büyük Battle Royale oyunlarından Fortnite’ın mobil platformlara nasıl yüklendiğini anlattığımız yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dileriz sizler için faydalı bir rehber olmuştur. Webtekno hepinize iyi günler diler. :)