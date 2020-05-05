Forza Street, iOS ve Android Platformları İçin Yayınlandı

Efsane yarış serisi Forza’nın mobil oyunu Forza Street, bugün iOS ve Android kullanıcıları için ücretsiz indirilebilir olarak çıkış yaptı. Oyunu 30 gün içinde indiren oyuncuları birkaç tane de hediye bekliyor.

Geçtiğimiz aylarda Samsung ve Xbox arasında yapılan anlaşmayla birlikte Android telefonlar için Google Play Store ve Galaxy Store’da yayınlanan Forza Street, bugün tüm mobil platformlar için çıkış yaptı. Oyun, dünya genelindeki Android ve iOS kullanıcıları için indirilebilir oldu.

Tamamıyla ücretsiz olan Forza Street, oyunculara sinematik bir deneyim sunmakla birlikte oyuncuların boş vakitlerinde eğlenmelerini sağlıyor. Forza Street, Forza serisinin her zaman sahip olduğu araç çeşitliliğine de sahip durumda. Oyuncular, istedikleri herhangi bir aracı oyunda kullanabiliyor.

İlk 30 güne özel hediyeler:

Oyunu iOS veya Android akıllı telefonuna indiren oyuncular, istedikleri zaman Xbox Live Login’i kullanabiliyor ve 1000 G değerindeki başarımlara erişebiliyor. Oyun içinde kazanılan puanlar, oyunun Windows 10 sürümüyle senkronize ediliyor. Böylece oyuncular iki ayrı hesapla uğraşmak zorunda kalmıyor.

Tüm mobil telefonlar için yayınlanan Forza Street, ilk 30 güne özel oyuncuları bir sürprizle karşılıyor. Oyunu iOS ve Android’e ek olarak Windows 10 platformundan indiren oyuncular, Ford GT aracına ücretsiz olarak sahip oluyor. Bununla birlikte Samsung Galaxy kullanıcıları, oyun içinde daha fazla hediye kazanıyor.

Samsung Galaxy cihaz kullanıcısıysanız ve Forza Street’i cihazınıza yüklerseniz, Ford GT’nin yanı sıra bir de Ford Mustang GT’ye sahip olabilirsiniz. Bununla birlikte Galaxy S20 kullanıcısıysanız, bu iki arabaya ek olarak Chevrolet Corvette C6’yı garajınıza ekleyebilirsiniz. Tabii Samsung’a özel olan bu hediyelerin alınması için oyunun Galaxy Store üzerinden indirilmesi gerekiyor.

Bugün tüm mobil platformlara çıkış yapan Forza Street’i ücretsiz olarak Google Play Store, App Store ve Galaxy Store mağazalarından edinebilirsiniz. Oyunu size uygun olan platformdan indirmek için aşağıda sunduğumuz bağlantılardan yararlanabilirsiniz.