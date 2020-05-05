NASCAR Heat 5 Resmen Duyuruldu (Tanıtım Videosu)

Yarış tutkunlarının favorileri arasına girmeyi başaran NASCAR Heat serisinin yeni oyunu NASCAR Heat 5 resmen duyuruldu. Oyun, temmuz ayında piyasaya sürülecek.

704 Games Company, yarış oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği NASCAR Heat serisinin yeni oyununu duyurdu. Paylaşılan tanıtım videosunda oyunun sahip olduğu çarpıcı grafikler açık ve net bir şekilde görülüyor. Görüntüler, yeni oyunun farklı bir his uyandıracağına dair ipucu veriyor.

NASCAR Heat 5, 10 Temmuz'da PS4, Xbox One ve PC için piyasaya sürülecek. Oyun, bölünmüş ekranda çok oyunculu ve çevrimiçi 40 oyunculu yarışları içerecek. NASCAR Heat 5 Gold Edition, 7 Temmuz'da satışa çıkarılacak. Oyunla ilgili videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

NASCAR Heat 5, oyun tutkunlarıyla buluşmak için gün sayıyor:

En yeni NASCAR Heat oyunu, kapakta yarış pilotu Chase Elliott'a yer veriyor ve NASCAR Cup Serisi’ne ulaşmadan önce Xtreme Dirt, Gander Trucks ve Xfinity Serisi'nde ilerlemenizi sağlayan bir kariyer modu içeriyor. Oyun; 34 adet resmi lisanslı yarış pisti, e-spor desteği, pistleri öğrenmenizi sağlayan yeni bir pist testi modu ve daha fazlasını barındırıyor.

Hiç şüphesiz oyun piyasaya sürüldüğü zaman oyuncuların karşısına daha iyi grafikler, daha iyi mekanikler ve daha gerçekçi bir sürüş deneyimi çıkacak. Ayrıca oyunun NASCAR Heat 4’e göre görsel anlamda çok daha iyi olması bekleniyor.

Öyle görünüyor ki yarış tutkunlarının merakla beklediği NASCAR Heat 5, ses ve görüntü konularında çok ciddi iyileştirmelerle gelecek. İyi bir sürüş hissi için kamera açısı son derece önemli ve NASCAR Heat 5, kamera açılarıyla oyuncuları gerçek bir yarışın sunacağı aksiyonun içine almayı hedefliyor.

Spor oyunları yıldan yıla güncellenen seriler olduklarından oyuncular iki oyun arasında büyük geliştirmelerle karşılaşamayabiliyor. 704 Games Company ise NASCAR Heat 5’in sunacağı özelliklerle birlikte önceki oyunlara göre çok daha iyi olacağını iddia ediyor.