3D yazıcı teknolojisinin gelişmesiyle ortaya çıkan 'görüntüleri 3 boyutlu gösterebilen holografik projeksiyon' fikri için her geçen gün yeni ürünler ortaya çıkmaya devam ediyor. Fransa merkezli bir teknoloji şirketi, aslında 2 boyutlu olan fotoğrafları 3 boyutlu gösteren bir holografik projeksiyon geliştirdi.

Gerçek dünyadaki objeleri 3 boyutlu olarak görmemizden dolayı fotoğraflar, her ne kadar kaliteli çekilmiş olursa olsun göze gerçekçi gelmiyor. Son dönemde görselleri holograma aktararak bu yapaylığı ortadan kaldırmak isteyen araştırmacılar, yeni ürünler üzerindeki çalışmalarına devam ediyorlar. Bu çalışmalardan birini yürüten Fransız merkezli bir teknoloji şirketi, 2 boyuttaki görselleri 3 boyutlu hologramlara dönüştüren bir holografik projeksiyon geliştirdi.

Düşük güçlü devamlı lazerler kullanılarak geliştirilen projeksiyon, önceki hologram makinelerinden çok daha renkli ve çok daha ayrıntılı hologramlar üretebiliyor. Chimera adı verilen bu projeksiyonun geliştirilmesinde görev alan ekibin başındaki isim Yves Gentet, geliştirdikleri ürünün 15 yıllık araştırmalara dayandığını söyledi.

Chimera, hologram baskı teknolojisinde çığır açabilir:

Fransa'daki Ultimate Holography şirketinin girişimi olan Chimera, 3D yazıcıların baskı kalitesinin artmasıyla yaşadığı dönüm noktasındaki cihazlar gibi hologram teknolojisinde önemli bir rol oynayabilir. Düşük maliyetli lazerler kullanarak hızlı ve yüksek kaliteli renkli hologramlar üretmek hedeflediklerini söyleyen Yves Gentet, bu koşulların Chimera ile mümkün olduğunu belirtti.

Üretilen projeksiyonda renk doğruluğunu ayarlayabilmek için milisaniye aralıklarla pozlama işlemi yapan bir sistemler birlikte kırmızı, yeşil ve mavi renkli lazerler kullanılıyor. Baskı esnasında projeksiyonda kullanılan lazerler, fotoğraflardaki piksellere benzeyen 'hogel' adındaki küçük noktalara hedefleniyor ve görüntü, hogel'lerde ilerleyerek oluşturuluyor. Görüntü oluşturma işleminin sonundaysa 120 derecelik görüş açısına sahip hologramlar oluşuyor. Buradaki 120 derece kavramı, aslında hologramın 3 boyutlu göründüğü anlamına geliyor.

İyileştirilmiş parlaklık ve netlik sunan bu sistemi, yakın zamanda piyasada görebiliriz. Hologram teknolojisinin yayılma hızını artıracağı düşünülen holografik projeksiyonların geniş kullanım alanlarına ulaşması ise zaman alacak gibi görünüyor. Chimera ile baskı yönteminin diğer teknik detaylarını Applied Optics dergisinde yayınlanan makaleden inceleyebilirsiniz.