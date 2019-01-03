Fotoğrafçılığın Kalbi DSLR Kameraların Yıllardır Neredeyse Hiç Gelişmediğini Kanıtlayan Deney

1 dk okuma süresi
24
7
2
2
1
Kameraların görüntü yakalamak için kullandıkları sensörler ve teknolojiler gün geçtikçe ilerliyor. Geçmişte kullanılan makineler ile bugünkü makineler arasındaki farkı görebilmek için eski bir makine ile yapılan çekimlere bakmak gerekiyor.

Fotoğrafçı Jeff Rey, 2005 yılında duyurulmuş olan Nikon D200’ünü ve CCD DSLR’ını teste sokmaya karar verdi. “İnsanların son dönemde Nikon kameralarından ve gölgeleri falan nasıl yakaladığından bahsedip durduklarını” söyleyen fotoğrafçı, 12 yıllık D200’ünü Lightroom 5’te otomatik moda alıp denemeler yaptı.
İLGİLİ HABER

Yeni Nikon D850, ISO 26500 ile Çektiği Fotoğraflarla Kendine Hayran Bıraktı!

Rey, fotoğrafını çektiği sahneyi kasıtlı olarak düşük ışıkta fotoğraflamış. Fotoğrafı daha sonra JPEG ve RAW olarak programa yükleyen fotoğrafçı, aydınlatmayı beş kademede arttırmış.

Fotoğrafçının elde ettiği sonuçlar ise şöyle:

JPEG

RAW
İLGİLİ HABER

Yağmurlu Bir Havada DSLR Kameranızı Nasıl Korursunuz?

Bu da görsellerin exposure değeri arttırılmış halleri:

JPEG

RAW

Rey’e göre bir Nikon D800 de kullansaydı sonuç çok farklı olmayacaktı. Fotoğrafçıya göre DSLR sensörlerindeki gelişme o kadar da fazla değil. D200’lerin bundan 12 yıl önce yapabildiklerini çok daha etkileyici buluyor.

Kaynak : https://petapixel.com/2019/01/02/this-is-what-a-14-year-old-nikon-dslr-can-do/
Etiketler: Nikon d200
24
7
2
2
1
Emoji İle Tepki Ver
24
7
2
2
1