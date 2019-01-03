Kameraların görüntü yakalamak için kullandıkları sensörler ve teknolojiler gün geçtikçe ilerliyor. Geçmişte kullanılan makineler ile bugünkü makineler arasındaki farkı görebilmek için eski bir makine ile yapılan çekimlere bakmak gerekiyor.

Fotoğrafçı Jeff Rey, 2005 yılında duyurulmuş olan Nikon D200’ünü ve CCD DSLR’ını teste sokmaya karar verdi. “İnsanların son dönemde Nikon kameralarından ve gölgeleri falan nasıl yakaladığından bahsedip durduklarını” söyleyen fotoğrafçı, 12 yıllık D200’ünü Lightroom 5’te otomatik moda alıp denemeler yaptı.

Rey, fotoğrafını çektiği sahneyi kasıtlı olarak düşük ışıkta fotoğraflamış. Fotoğrafı daha sonra JPEG ve RAW olarak programa yükleyen fotoğrafçı, aydınlatmayı beş kademede arttırmış.

Fotoğrafçının elde ettiği sonuçlar ise şöyle:

JPEG

RAW

Bu da görsellerin exposure değeri arttırılmış halleri:

JPEG

RAW

Rey’e göre bir Nikon D800 de kullansaydı sonuç çok farklı olmayacaktı. Fotoğrafçıya göre DSLR sensörlerindeki gelişme o kadar da fazla değil. D200’lerin bundan 12 yıl önce yapabildiklerini çok daha etkileyici buluyor.