Fox News, Netflix Benzeri Abonelik Sistemine Geçiyor

Fox, bu yılın başlarında yurtdışında yeni bir abonelik hizmeti başlatacağını duyurdu.

Fox, kendisini sıkı takipte olan kitle için yeni ve ücretli bir yayın hizmeti başlatacağını açıkladı. Bu hizmetin adını Fox Nation olarak belirleyen Fox News, aynı zamanda servisin ücretleri hakkında da bilgi verdi. 27 Kasım Salı günü başlaması ve hizmete girmesi beklenen bu servisin aylık ücreti 6$ olarak belirlenmiş. Eğer bu servise yıllık ödeme yapıp abone olmak isterseniz 65$ ödeyerek daha uygun fiyatlara kullanabilirsiniz. Bu sayede 7$ kar etmiş olacaksınız.

Ancak bahsettiğimiz bu fiyatlandırma temel hizmetler için geçerli olan fiyat dilimi. Bu temel ücretlendirme dışında farklı katmanlar ve fiyatlandırmalar söz konusu olacak. Fox Nation'un tam olarak neler sunacağını merak edenler için, Fox News bu pazar günü 'Fox Nation First Look' adlı özel bir yayın gerçekleştirecek. Bu yayının bir saat uzunluğunda olması planlanmış. Yurtdışındakiler için düşük bir ücretlendirme gibi dursa dahi, bu servisin nasıl hizmet sunacağı konusunda şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

Ülkemizde, şimdilik bu yönde atılacak bir adım yok. Şu an için, çok kısıtlı ülkeler için geçerli olan bu servisin ülkemize veya başka ülkelere gelip gelmeyeceği konusunda net bir bilgi de bulunmamakta.