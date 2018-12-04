Netflix Doğruladı: Friends, 2019'da da Netflix'te Olacak

Netflix, WarnerMedia’nın Friends'i kendi çevrimiçi akış platformunda yayınlayacağı yönündeki iddiaların birer söylentiden ibaret olduğunu belirtirken, Friends'in 2019'da da Netflix'te yayınlanacağını doğruladı.

Tüm zamanların en popüler sitcom dizilerinden biri olan Friends, 2015 yılından bu yana dünyanın en popüler çevrimiçi akış servislerinden biri olan Netflix’te yayınlanıyor. Friends, dizinin sadık hayranlarını Netflix platformuna çekme konusunda başarılı olurken, diziyi önceden izlememiş olan Netflix aboneleri de yeni bir içerik ile tanışmış oldular.

Ancak kısa bir süre önceye kadar Friends’in Netflix sayfasında dizinin son yayınlanma tarihi 1 Ocak 2019 olarak gösteriliyordu. Bu tarih, Netflix’in dizinin asıl sahibi olan Warner Bros’un ana şirketi WarnerMedia ile imzaladığı yayın anlaşmasının bitiş tarihiydi. Bu tarihten sonra dizinin Netflix’te yayınlanmaması, WarnerMedia’nın kendisinin yayınlaması bekleniyordu.

Netflix, kısa süre önce Friend’in Netflix sayfasında bulunan son yayınlanma tarihini kaldırdı. Daha da önemlisi şirketin baş içerik sorumlusu yaptığı açıklama ile Friends’in Netflix’ten ayrılacağı yönündeki iddiaların birer söylentiden ibaret olduğunu belirtti. Netflix, dün gece attığı bir tweet ile Friends’in 2019 yılında da Netflix’te yer alacağını doğruladı.