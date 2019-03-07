Apple'ın Animoji'sinden sonra Huawei ve Samsung da artırılmış gerçeklik destekli emoji alanına iddialı şekilde dahil oluyor.

Akıllı telefonların gösterdiği gelişime paralel olarak AR Emoji gibi yeni teknolojiler de gelişmeye devam ediyor. Samsung'un geride bıraktığımız Unpacked etkinliğinde tanıttığı Galaxy S10 serisiyle birlikte AR Emoji teknolojisi kullanıcılara daha yakından temas edecek.

Galaxy S10'da yer alan AR Emoji özelliği sayesinde tüm vücut hareketlerinizi akıllı telefonunuza yansıtıp kaydedebilirsiniz. Bu teknolojinin geliştirilmesi ve bu seviyeye gelmesi için DeepMotion ile birlikte çalışan Samsung, bu alanda da liderliğe oynayacak gibi görünüyor.

Bahsi geçen bu gelişmiş emoji teknolojisi, yapay zekânın desteği ve robotik kontrol sistemleri sayesinde hayata geçiriliyor. Samsung, AR Emoji'yle birlikte iletişimde beden dilinin kullanılmasını hedefliyor. Böylece sadece yüz ve yüzdeki mimiklerin dışına çıkılmış olacak.

Yapılan testlerde, Emoji AR teknolojisinin tam da amaçlandığı şekilde çalıştığı raporlandı. Galaxy S10'un sadece arka kamerasıyla kullanılabilen bu teknoloji, iletişim alanında yeni bir çağ başlatabilir. Emoji AR'ın DeepMotion tarafından yayınlanan tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.