Trafikte Yeni Dönem: Emojili Araç Plakaları Yollara Çıkıyor

Avustralya'da gelecek aydan itibaren yürürlüğe girecek uygulamada araç plakalarına belirlenen emojilerden birini eklemek serbest olacak.

Her şey, mutlu olduğumuzu göstermek için ‘:)’ simgesini kullanmamızla başladı. Yıllar geçti, teknoloji ilerledi ve emojiler, dijital ortamda duygularımızı göstermek için en önemli araç haline geldi. Ancak emojilerin kullanım alanı biraz ticaret biraz da daha fazla kişiselleştirme için genişletiliyor.

BBC’de yer alan habere göre Avustralya’nın Queensland eyaletindeki araç sahipleri, artık özel plaka satın almakla kalmayacaklar, ayrıca plakalarına istedikleri emojileri de ekleyebilecekler. Bu son derece tuhaf ve ses getiren uygulama, gelecek aydan itibaren yürürlüğe girecek.

Yapılan açıklamaya göre yalnızca ‘süs’ niteliği taşıyacak olan emojiler kahkaha atan, göz kırpan, güneş gözlüklü, kalp gözlü ve gülen suratla sınırlı olacak. Haberi duyan bazı araç sahipleri, uygulamanın yürürlüğe girmesi için sabırsızlandıklarını belirtirken, bazıları ise 260 dolar olan plaka fiyatlarını artırmak için ticari bir hamle olduğunu söyledi.