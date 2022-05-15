Samsung Uygun Fiyatlı Galaxy Tab S6 Lite Modelini Tanıttı

Samsung, uygun fiyatlı Galaxy Tab S6 Lite’ın yeni versiyonunu tanıttı. İşte 2022 model Tab S6 Lite'ın fiyatı ve özellikleri…

Akıllı telefon pazarında satışlarından memnun olan Samsung, tablet pazarında da yine iyi bir konumda. Huawei ile beraber Apple’ın önemli rakiplerinden Samsung, ‘Tab S’ serisi tabletleriyle piyasada rekabet ediyor.

Koreli üretici son olarak 2020’de piyasaya çıkardığı Tab S6 Lite tabletini, 2022 modeliyle yeniledi. Yine eski özelliklere sahip Tab S6 Lite, bazı önemli iyileştirmelere sahip.

Galaxy Tab S6 Lite özellikleri

Samsung, 2020 modelin yerini alacak yeni Galaxy Tab S6 Lite’ı sessiz sedasız piyasaya sürdü. Eskisinden farklı olarak tablet, işlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 720G yonga setiyle güçlendirildi. Şirket, önceki modelinde ise kendi geliştirdiği Exynos 9611 yonga setine yer vermişti.

Önemli detaylardan biri işlemci tarafında görülürken, başka bir değişiklik ise yazılım tarafında gerçekleşti. 2020’de piyasaya çıkan Tab S6 Lite, Android 10 ile piyasaya sürülmüştü. Bu, tabletin Android 12’yi de alıp miadını dolduracağını gösteriyordu.

Neyse ki 2022 model Tab S6 Lite, yazılım tarafında daha şanslı. Samsung’un uygun fiyatlı yeni tableti, kutudan direkt olarak Android 12 tabanlı One UI 4.1 arayüzü ile çıkıyor. Eğer Samsung güncelleme politikasında değişiklik yapmazsa 2022 model S6 Lite, Android 16 güncellemesine kadar alabilecek.

Tab S6 Lite teknik özellikleri

Ekran : 2000 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip 10.4 inç TFT LCD

: 2000 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip 10.4 inç TFT LCD İşlemci : Qualcomm Snapdragon 720G

: Qualcomm Snapdragon 720G RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 64 GB

: 64 GB Arka Kamera : f/1.9 açıklığa sahip 8 Megapiksel

: f/1.9 açıklığa sahip 8 Megapiksel Ön Kamera : f/2.0 açıklığa sahip 5 Megapiksel

: f/2.0 açıklığa sahip 5 Megapiksel Batarya : 7.040 mAh

: 7.040 mAh İşletim Sistemi: Android tabanlı One UI 4.1

Tab S6 Lite (2022) fiyatı

Samsung’un yenilediği Galaxy Tab S6 Lite modeli, İtalya’da 400 euroluk fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Cihazın diğer pazarlara gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.