Game of Thrones'ta Tartışma Yaratan Hayran Teorisi

Game of Thrones dizisinin yayınlanan son bölümüyle ilgili ortaya atılan bir teori, hayranları arasında tartışma yarattı.

Game of Thrones dizisinin son bölümünde beklenen büyük savaş gerçekleşti. Savaşın ardından hayranlar arasında tartışma yaratan bir teori ortaya atıldı.

Dizinin son bölümünü izlemediyseniz bu yazıda bir miktar spoiler/sürprizbozan bulunuyor, lütfen başka yazılarımızı okuyun.

Game of Thrones dizisinde en büyük tehdit durumundaki Night King ve ölüler ordusu, Jon Snow’un komutasındaki Winterfell ordusuyla karşı karşıya geldi. Savaş bazı hayranların beklentilerini karşılamadı, bazı hayranları ise oldukça tatmin etti.

Night King savaşta öldürüldü ve onun ardından da Hive mantığında hareket eden ordusu yok oldu. İnsanları şaşırtan ise beklendiği gibi Jon ya da Daenerys’in değil, Arya’nın gece kralını öldürmesi oldu.

Reddit’te bir kullanıcı, Arya’nın Night King’i öldürmesinden önce Jon Snow’un sesinin duyulduğunu ve Jon’un “Giiiiiiit, Giiiit!” diye bağırdığını söylüyor. Bu hayrana göre Jon Snow’un Westeros için canını vermeye hazır olduğunun göstergesi olan bu sahne, Night King’in korumasız olarak yakalanmasını sağlıyor.

Bölümle ilgili olarak eleştiriler arasında Arya’nın Mary Sue haline getirildiği iddiası var. (Mary Sue: Kusursuzlaştırılmış, her şeyi yapabilen kadın karakter manasında bir deyim.) Bazı kişiler, hatta Maisie Williams’ın erkek arkadaşı bile Night King’i öldürmenin Arya’nın hakkı olmadığını söylüyor.

Bazı kişiler ise bu teoriyi ve bu durumu cinsiyetçi olmakla eleştiriyor. Özellikle de Mary Sue deyiminin artık azıcık güçlü olan her kadın karakter için kullanıldığı görüşündeler.

Game of Thrones ve fantastik kültür hakkında biraz bilgisi olan, daha önce FRP oynamış kimsenin Arya’nın Night King ile mücadelesi konusunda bir sıkıntısı olduğunu düşünmek zor. Arya sonuçta bir suikastçi ve işini gizlilik içerisinde halletmeyi seviyor. Bu açıdan bakınca Arya’nın Night King’i öldürmesi normal. Kaldı ki Arya’nın bu tarz bir durum için hazırlık yaptığını daha önceki antrenman sahnelerinden biliyoruz.

Jon sahnede gerçekten karışıklık yaratmış ve bu nedenle Arya’ya bir açık yaratmış olabilir ancak taktiksel yaklaşım da tam olarak bunu gerektirir. Bu, savaşta mancınıkları öne koyan, keşif saldırısı yerine hafif süvariyle doğrudan hücuma kalkan Jon Snow çok da iyi bir stratejist değilmiş ama iyi bir taktisyen olarak dar alandaki çatışmada işini iyi yapmış demektir. (Tabii Sun Tzu falan yok orada).

Burada atlanan en önemli nokta ise kitaplardan ayrılan dizinin artık yapımcılar tarafından şekillendirildiği. Artık hikayenin ne anlattığından çok ne gösterdiği ile ilgilieniliyor. “Mormont’un Daenerys’i korurken ölmesi çok şık bir ölüm olurdu” diyen yapımcılar için ekranda ne görüldüğü, insanları nasıl heyecanlandıracakları önemli. Madem görelim istiyorlar ekranı niye bu kadar karanlık yapıyorlar o da ayrı.

Sözün özü, yedi sezondur beklenen ve 55 gecede çekilen savaşı ne olduğunu bile göremeden izledik. Ekipteki herkes kendi görevini, ama az-ama çok, yaptı. Night King’i öldürmenin karşılığı olan King Slayer ünvanı da Arya’ya gitti.

Game of Thrones’un final sezonu şu anda devam ediyor ve ilk üç bölümü geride kaldı.