John Wick Yönetmeni Chad Stahelksi'nin Açıklamaları

John Wick: Chapter 3 - Parabellum'un yönetmeni Chad Stahelksi, filmin test gösterimlerinin kendisine çok yardımcı olmadığını söyledi.

Test gösterimleri genellikle filmlerin zor kısımlarından biri olarak kabul edilir. Seçilmiş seyirciler, efetklerin ve diğer düzenlemelerin tam olarak bitmemiş halinin olduğu filmi izler ve ardından yorum yaparlar. Bazen izleyici oldukça harika eleştirilere sahip olur ve filmin ilerlemesinde büyük katkı sağlar. Bazen de bunun tam tersi gerçekleşir. John Wick 3'te de olan durum biraz bunu andırıyor.

Chad Stahelski, test gösterimlerinin filmleri için nasıl bir problem olduğu ve bunla nasıl başa çıktığını bizlere farklı bir bakış açısıyla anlatıyor. Mayıs ayında çıkacak olan John Wick 3'e hala biraz daha zaman olduğundan test gösterimlerinin yapılıp doğru yolda olunduğundan emin olunması gerekiyordu. İlk iki film için de gerçekleşen bu süreç, hepsi için benzer şekilde ilerledi. Stahelksi bunu şöyle açıklıyor:

"Filmin ilerleme hızı (pacing) her zaman için beklenilen doğru yorum, doğru eleştiridir. Fakat bunlar birbirleriyle çok çelişebilirler. 'John Wick 3'le ilgili en çok sevdiğin şey nedir? Aksiyona bayıldık! John Wick 3'te en kötü olan şey neydi? Çok fazla aksiyon vardı!' Yani en beğenilen şey ile en nefret edilen şeyin ikisi de aynı mı?

Bu durumu kontrol edebilmek biraz zor. 'Aksiyon kısmını seviyoruz, fakat değiştirmeni istiyoruz. Değiştirirsen de komple nefret edebiliriz. Gördüğümüz en güzel aksiyon filmi, ama aşırı aksiyon var.' E peki ne yapmamı bekliyorsunuz? 'Bilmiyoruz, sana kolay gelsin.' "

John Wick serisi sahip olduğu aksiyon sahneleriyle gerçekten başarılı bir seri. Bunun nedeni ise yönetmenin aksiyon ile hikaye arasında bir denge bulabilmiş olması. Her ne kadar oldukça zor bir iş olsa da filmin herkes tarafından sevilebilmesi için aşılması gereken bu sınır, zor olmaya devam edecek gibi görünüyor. John Wick: Chapter 3 - Parabellum, 3 Mayıs 2019'da vizyona girecek.