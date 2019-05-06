Game of Thrones’ta Cersei Bir Karakteri İdam Ettirdi

Game of Thrones dizisinin final sezonu devam ediyor. Dizinin dördüncü bölümünde Cersei, hayranların kalbini kıracak bir idam kararına imza attı.

Yıllardır adeta dünyayı kasıp kavuran fenomen dizi Game of Thrones bu yıl final yapacak. Dizinin final sezonunda olaylar hızlı bir şekilde çözümlenmeye devam ediyor. Ana karakterlerin ölmesine alışkın olduğumuz dizide son ölen karakter ölümüyle seyircileri üzdü.

Dikkat: Buradan sonrası Game of Thrones 8. sezon 4. bölümden spoiler/sürprizbozan içerir.

Battle of Winterfell’den sonra zaferi kutlamak ve kayıplarının yasını tutmak için çok fazla zaman ayıramayan karakterlerimiz, Cersei’nin üzerine yürümeye karar verdi. Dany, Drogon’un sırtında ve yanında Rhaegal ile King’s Landing’e doğru yola çıktı. Arya da Cersei ile kendi hesabını görmeyi amaçlıyordu. Jon, savaştan sonra ordusundan kalanları toplayarak karadan ilerlerken Missandei ve Grey Worm’un küçük bir ekibi de deniz yoluyla geliyordu.

Ne yazık ki Euron Greyjoy, gelmekte olan orduya karşı oldukça hazırlıklı şekilde bekliyordu. Euron’un güçleri Rhaegal’i vurup düşürmeyi başardı ve Euron Missandei’yi yakaladı ve King’s Landing’e götürdü. Tyrion’un bir görüşme yapma çabalarının da başarısız olmasıyla beraber Missandei’nin kaderi de belli olmuş oldu. Cersei, The Mountain’dan Missandei’yi idam etmesini istedi. Grey Worm kafasını çevirse de Daenerys gözlerini kırpmadan idamı izledi.

Game of Thrones trajik ölümlerin çok yaşandığı bir seri olsa da Missandei’nin sonu özellikle insanın içini burkuyor. Daenerys tarafından özgür bırakıldıktan sonra ejderha kraliçesinin en yakın arkadaşı olan karakter, ölümü beklerken bile gözyaşı dökmeyecek kadar kararlıydı.

Önce Viserion’u, daha sonra Jorah’ı ve en son da Rhaegal’ı kaybeden Daenerys’in Missandei’nin ölümüyle beraber çok ciddi şekilde öfkelendiği belli.

Missandei ve Gray Worm, her şey bittiğinde kaçıp kendi hayatlarına başlamayı planlıyordu. Öyle gözüküyor ki Gray Worm de artık Cersei’den intikam alacak olan karakterler arasında yer alıyor.