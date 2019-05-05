Jimmy Kimmel'a katılan David Benioff ve D.B. Weiss, Ak Gezenler hakkındaki soruya net bir cevap vermeyerek hayranları tekrar heyecanlandırdı.

Not: Haberin devamı Game of Thrones’un sekizinci sezon üçüncü bölümüyle ilgili spoiler barındırmaktadır.

Game of Thrones’un merakla beklenen final sezonunun üçüncü bölümü yayımlandı. Birçok izleyicinin şikayet ettiği üçüncü bölümde Arya Stark, Melisandre’nin kehanetini yerine getirdi ve mavi gözlü Night King’in (Gece Kralı) gözlerini kapatmayı başardı. Ancak bazı izleyiciler, bu kehanetin sonsuza dek olan kısmından şüphe duyuyor ve White Walker’ların (Ak Gezenler) geri döneceğine inanıyor.

Final sezonunun bitmesine yalnızca üç bölüm kaldı ve dizinin bazı hayranları, Gece Kral’ının hayatta olduğuna, sonsuz geceyi getireceğine ve insanlığı yok edeceğine dair ipuçları aramaya devam ediyor.

Ekranların fenomen dizisinin yaratıcılarından David Benioff ve D.B. Weiss, Jimmy Kimmel Live programına katıldı. Yaratıcılar ünlü şovmenle birlikte dizinin sekizinci ve final sezonunu masaya yatırdı. İkili, Kimmel’ın sorduğu Ak Gezenler sorusuna muallakta kalan bir cevap vererek, Ak Gezenler’in geri geleceği yönündeki iddiaları hararetlendirdi.

Dizinin yaratıcılarının yarım ağızla verdiği cevap, dizinin hayranı olan sosyal medya kullanıcılarını tekrar heyecanlandırmaya yetti.

Ak Gezenler yok olmadı. Gece Kralı da tıpkı Üç Gözlü Kuzgun gibi bir unvan ve dizinin sonunda geri dönecekler. Bu kadar kolay olması mümkün değil.

Bran'in, kolunda hâlâ Gece Kralının izi varken ölüleri canlandıracağına eminim. "Ölüler asla ölmez", diriltme gücünü kullanacak ve ölüler ordusunu iyilik için kullanacak ve Cercei'yi ölüme götürecek.

Game of Thrones'un yaratıcıları David ve Daniel, dün gece Jimmy Kimmel'daydı. Jimmy "Ak Gezenler ile işimizin bittiğine emin miyiz?" dedi. Onlar "Buna cevap veremeyiz" dediler. Ters köşe kokusu alıyorum.

Bu teorilerin ve beklentilerin yanı sıra HBO, "En Uzun Gece" bölümünden sonra dördüncü bölümün fragmanını yayınladı. Fragmanda, Winterfell Savaşı'ndan kurtulanların, "son savaş" için hazırlandığını görüyorduk.

Siz ne düşünüyorsunuz? Gece Kralı ve Ak Gezenler geri gelecek mi?