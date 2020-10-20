Artık Xbox Oyunları iPhone'da Oynanbiliyor

Microsoft'un Xbox uygulaması için yayınlamış olduğu yeni özellik ile iPhone ya da iPad kullanıcıları kendi Xbox konsollarına kablosuz bir şekilde bağlanarak Xbox oyunlarını iPhone ya da iPad üzerinden oynayabilecekler.

Microsoft, yaklaşık bir ay önce gerçekleştirdiği lansman ile bulut oyun servisi xCloud’u Game Pass’e entegre şekilde resmen yayınlamıştı. Microsoft xCloud, bir akıllı buzdolabında dahi oyun oynamayı mümkün hale getirmesine rağmen iPhone ya da iPad’lerde kullanılamıyor. Yine de Microsoft, iOS ve iPadOS için yayınladığı son güncelleme ile oyuncuların Xbox One oyunlarını akıllı telefonlarından oynayabilmesini mümkün kıldı.

Apple’ın mevcut App Store politikası, Microsoft’un xCloud hizmetini iPhone ve iPad’lere getirmesinin önündeki en büyük engel. Bu konuda Microsoft tarafının yapabileceği çok fazla bir şey bulunmuyor. Yine de Microsoft, Xbox uygulamasının son güncellemesiyle Xbox One sahibi iPad ve iPhone kullanıcılarının kendi oyun konsollarını kullanarak kendi xCloud servislerini oluşturabilmelerini mümkün kılıyor.

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Aslına bakacak olursak Microsoft’un yayınlamış olduğu son özellik, PlayStation 4’ün mevcut Remote Play özelliği ile son derece benzer. Söz konusu özellik ile birlikte iPhone ya da iPad kullanıcıları, Xbox uygulaması üzerinden sahip oldukları Xbox One’a (ya da gelecekte Xbox Series X/S) bağlanarak konsollarında yüklü olan oyunları, tıpkı bir bulut oyun hizmeti gibi akıllı telefon ya da tabletleri üzerinden oynayabilecekler. Tek fark, burada sunucunuz Microsoft xCloud değil, bizzat kendi oyun konsolunuz oluyor.

“Bir Xbox One’a sahipsem neden iPhone/iPad üzerinden Xbox oyunu oynamak isteyeyim ki?” diye sorabilirsiniz. Microsoft, söz konusu özelliği kullanmak için Xbox ile iPhone ya da iPad’in aynı ağa bağlı olmasını şart koşmuyor. Yani evde olmadığınız zamanlarda dahi Xbox’ınıza bağlanarak oyunlarınızı iPhone/iPad üzerinden oynamaya devam edebilirsiniz.

Xbox oyunlarının iPhone üzerinde çalıştırıldığı video