Gamer Girl Oyununun Tanıtım Videosu, YouTube'dan Kaldırıldı

Kısa bir süre önce duyurulan FMV oyunu "Gamer Girl" ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Bir kadın oyuncunun hayatından kesitler sunan oyunun tanıtım videosu, aldığı olumsuz yorum ve dislike sayısından sonra YouTube ve geliştirici şirketin internet sitesinden kaldırıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Video oyun sektörü, özellikle de son yıllarda çok ciddi bir güç kazandı. Canlı yayın platformların desteğiyle de sağlanan bu güç, oyunseverlerin sayısını ciddi anlamda artırdı. Üstelik yavaş yavaş, kadın oyuncular da hayatımızın içerisine girmeye başladı. Bugün hem Türkiye hem de diğer ülkelerde oyun oynayıp yayınlar yaparak geçimi sağlamaya çalışan binlerce kadın yayıncı bulunuyor.

Birleşik Krallık ülkelerinden biri olan Galler merkezli video oyun geliştiricisi Wales Interactive, kısa bir süre önce bir oyun duyurdu. "Gamer Girl" olarak isimlendirilen bu oyun, FMV yani full motion video türündeydi ve oyunculara, bir kadın oyuncu simülasyonu yaşatacaktı. Hatta şirket, 16 Temmuz'da bu oyunla ilgili bir de fragman yayınladı. Şimdiyse bu fragman, Wales Interactive'in YouTube kanalı ve resmi internet sitesinden kaldırıldı.

Gamer Girl oyununda "Abicake99" nickine sahip olan bir kadın oyuncunun hayatına eşlik edeceğiz. Bu kadının canlı yayın sohbetlerini yöneteceğiz, olayların gidişatına göre seçimler yapacağız. Buraya kadar her şeyin fazlasıyla heyecan verici olduğunu söylemek gerekiyor. Ancak görünüşe göre oyunseverler, bu oyunu bir türlü kabullenemediler. Çünkü Gamer Girl'ün tanıtım videosu, yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce "dislike" ve olumsuz yorum almıştı.

Gamer Girl'ün tanıtım videosuna yapılan yorumlarda oyunseverler, Abicake99'un daha çok giyinişini eleştirmişlerdi. Bunun nedeni ise kadın oyuncumuzun nispeten "kışkırtıcı" kıyafetler giymesiydi. Dünyanın en popüler canlı yayın platformu Twitch'teki bazı kadın yayıncıların seksi kıyafetler giyerek abonelerinin karşısına çıkması, çeşitli tartışmaları çoktan ateşlemişti. Ayrıca Twitch, nisan ayı başlarında çıplaklık ve kıyafet ile cinsel içeriklerle ilgili yeni kurallar getirmişti. İşte tüm bunlara rağmen Abicake99'un tanıtım videosundaki kıyafetleri, tepkilerin yükselmesine neden olmuştu.

Wales Interactive, Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla Gamer Girl'ün arkasında hangi fikrin yattığını açıklamıştı. Yapılan açıklamalarda, kadın oyuncuların maruz kaldığı yorum ve eylemlerin, onların ruhsal sağlıklarına nasıl etki ettiğinin anlatılmak istendiği belirtilmişti. Hatta şirket, bu proje için 4 yıl araştırma yaptıklarını ve oyunda yaşananların büyük oranda gerçekliğe dayandığını söylemişti. Ancak tanıtım videosuna gelen tepkiler, Wales Interactive'in amacından çok uzakta olduğunun bir göstergesi. Çünkü şirket, yaşananlara dikkat çekmek isterken kendisi de benzer tepkilerle karşılaşmıştı.

Geliştirici ekip, Gamer Girl'ün tanıtım videosunu kaldırmakla yetinmedi. Şirket, resmi internet sitesinde yer alan ve Gamer Girl'ü anlatan bir blog yazısını da kaldırdı. Yani oyun, bir anda unutturulmak istendi. Ancak geliştirici ekip, neden böyle bir adım attığına dair en ufak bir açıklama yapmadı. Projenin iptal mi olduğu yoksa bazı değişiklikler yapıldıktan sonra yeniden mi karşımıza çıkacağı şu an için belirsizliğini koruyor. İlerleyen günler, Gamer Girl ile ilgili çok şeye gebe gibi görünüyor.

Gamer Girl'ün başka bir kanaldaki tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz