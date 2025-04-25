Hepisburada'da Gamer'lar için dev fırsat! Seçili ürünlerde peşin fiyatına 9 taksit imkanı! Listemizde, bu kampanyadan yararlanabileceğiniz her bütçeye uygun farklı türden oyuncu ekipmanlarına yer verdik!

Ekran kartından monitöre, oyun konsolundan diğer ekipmanlara kadar Hepsiburada kampanyasına dahil olan ürünlerden oluşan detaylı bir liste hazırladık. Listemizde her bütçeye uygun ürünlere yer verdik. Eğer kampanyaya dahil olan tüm ürünleri incelemek isterseniz, buraya tıklayabilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Mouse kategorisinde öne çıkan ürünler:

Throne Raito ReflekX 26000 DPI - Throne markası tarafından üretilen bu oyuncu mouse'u, 26.000 DPI desteği ile dikkat çekmeyi başarıyor. Bunun yanında, OLED bir ekrana da sahip olan ürün, estetik yapısı ile de oyuncular tarafından tercih edilen ekipmanlar arasında. Kablosuz bir yapıya sahip olan ürün, RGB aydınlatmayla da kendinden söz ettiriyor.

Throne markası tarafından üretilen bu oyuncu mouse'u, desteği ile dikkat çekmeyi başarıyor. Bunun yanında, bir ekrana da sahip olan ürün, estetik yapısı ile de oyuncular tarafından tercih edilen ekipmanlar arasında. Kablosuz bir yapıya sahip olan ürün, aydınlatmayla da kendinden söz ettiriyor. GameBooster M700 Air-Force - Uygun fiyatı ile dikkat çeken bu mouse, estetik tasarımı ve hafif yapısı ile kullanıcıların en çok tercih ettiği oyuncu mouse'ları arasında bulunuyor. 10.000 DPI seçeneğine sahip olması da rekabetçi oyun oynayanlar için büyük avantaj sağlıyor.

Uygun fiyatı ile dikkat çeken bu mouse, estetik tasarımı ve hafif yapısı ile kullanıcıların en çok tercih ettiği oyuncu mouse'ları arasında bulunuyor. seçeneğine sahip olması da rekabetçi oyun oynayanlar için büyük avantaj sağlıyor. Logitech G102 LightSync - Logitech tarafından üretilen bu ürün, şık tasarımı ve yüksek DPI seçeneği ile dikkat çekiyor. 6 tuşlu olan mouse, RGB aydınlatmaya da sahip.

- Logitech tarafından üretilen bu ürün, şık tasarımı ve yüksek seçeneği ile dikkat çekiyor. olan mouse, aydınlatmaya da sahip. Asus TUF Gaming M3 Gen II- Asus tarafından üretilen bu ürün, tamamen oyuncular için tasarlandı. 8000 DPI seçeneğine sahip olmasıyla, rekabetçi oyunlarda kullanıcıya avantaj sağlamaktadır.

Klavye kategorisinde öne çıkan ürünler:

GameBooster G918 Fire Storm - GameBooster markasına ait olan bu klavye, estetik açıdan göze hoş gelen bir yapıya sahip. Bunun yanında, Red Switch tuş yapısı ile de oyun deneyimini bir üst kademeye taşımaktadır. RGB aydınlatmaya sahip olan ürün, kullanıcılardan da olumlu yorumlar almayı başarıyor.

- GameBooster markasına ait olan bu klavye, estetik açıdan göze hoş gelen bir yapıya sahip. Bunun yanında, tuş yapısı ile de oyun deneyimini bir üst kademeye taşımaktadır. aydınlatmaya sahip olan ürün, kullanıcılardan da olumlu yorumlar almayı başarıyor. Throne Lumina K1 - Throne markası tarafından üretilen bu oyuncu klavyesi, bilek desteği ve Anti-Ghosting teknolojileri ile dikkat çekiyor. Red Swtitch barındırması da oyun deneyimini bir üst noktaya çıkaran unsurlar arasında.

- Throne markası tarafından üretilen bu oyuncu klavyesi, ve teknolojileri ile dikkat çekiyor. barındırması da oyun deneyimini bir üst noktaya çıkaran unsurlar arasında. Logitech G213 - Logitech markasının bir ürünü olan bu klavye, estetik yapısı ve RGB ışıklandırması ile dikkat çekiyor. Sıvıya karşı dayanıklılık sunan ürün, bilek desteği ile birlikte gelmekte.

- Logitech markasının bir ürünü olan bu klavye, estetik yapısı ve ışıklandırması ile dikkat çekiyor. sunan ürün, bilek desteği ile birlikte gelmekte. GameBooster G98 Spirit RGB - GameBooster markasının mekanik bir klavyesi olan bu ürün, dayanıklı yapısı ile dikkat çekiyor. Blue Optik Switch tuş yapısına sahip olan ürün, RGB aydınlatmayla birlikte geliyor.

Monitör kategorisinde öne çıkan ürünler:

GameBooster GB-2516FF 24.5 - Fiyat performans ürünü olan bu monitör, 165 HZ yenileme hızına sahip. Freesync ve Gsync gibi teknolojilere sahip olan monitör, 0.2 ms tepkime süresi ile de dikkat çekiyor.

Fiyat performans ürünü olan bu monitör, yenileme hızına sahip. ve gibi teknolojilere sahip olan monitör, tepkime süresi ile de dikkat çekiyor. Lenovo Legion R27FC-30 - 27 inç ekranı ile dikkat çeken ürün, 280 Hz yenileme hızına sahip. Curved bir yapıda olan monitör, estetik olarak da dikkat çeken ürünler arasında.

ekranı ile dikkat çeken ürün, yenileme hızına sahip. Curved bir yapıda olan monitör, estetik olarak da dikkat çeken ürünler arasında. MSI 27" MAG 27C6X - MSI tarafından üretilen bu monitör, 250 HZ 'lik yüksek yenileme hızı ile dikkat çekiyor. 27 inç ekran boyutuna sahip olan ürün, 1ms tepkime süresine sahip.

MSI tarafından üretilen bu monitör, 'lik yüksek yenileme hızı ile dikkat çekiyor. ekran boyutuna sahip olan ürün, 1ms tepkime süresine sahip. Samsung Odyssey OLED G8 - Samsung'un üst segment ürünlerinden olan bu monitör, tüm isteklerinizi karşılayabilir. 31.6 inçlik bir ekrana sahip olan ürün, 240 hz yenileme hızına ve 0.03 ms tepki süresine sahip.

Oyun Bilgisayarları kategorisinde öne çıkan ürünler:

Lenovo LOQ 15IAX9I - 12. nesil i5 işlemciye sahip olan bu laptop, 16 GB Ram ve 512 GB SSD ile geliyor. Ekran kartı olarak da Intel Arc A530M kullanıyor.

işlemciye sahip olan bu laptop, ve ile geliyor. Ekran kartı olarak da kullanıyor. Acer Nitro V 15 - 13. nesil i5 işlemciye sahip olan ürün, 16 GB DDR5 Ram ile birlikte geliyor. Ekran kartı olarak RTX 4050 kullanan laptop, 144 HZ ekran yenilemesine sahip.

sahip olan ürün, Ram ile birlikte geliyor. Ekran kartı olarak kullanan laptop, ekran yenilemesine sahip. MSI Cyborg 15 A13VF-892X-TR - MSI tarafından üretilen bu bilgisayar, 12. nesil i7 işlemci ile birlikte geliyor. 16GB Ram , 512 GB SSD barındıran bu ürün, ekran kartı tarafında RTX 4060 'a sahip.

MSI tarafından üretilen bu bilgisayar, işlemci ile birlikte geliyor. , barındıran bu ürün, ekran kartı tarafında 'a sahip. Asus TUF Gaming F15 - 13. nesil i7 işlemciye sahip olan ürün, 16 GB Ram ve 512 GB SSD ile geliyor. Ekran kartı tarafında da RTX 4050 bulunduruyor.

Gamepad kategorisinde öne çıkan ürünler:

Throne Tactical Hero 2.4 Ghz - Throne markasının fiyat performans ürünü olan bu kontrolcü, estetik yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kablosuz bir yapıya sahip olan ürün, ergonomik olarak da kullanıcılara rahat bir deneyim sunuyor.

Throne markasının fiyat performans ürünü olan bu kontrolcü, estetik yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. bir yapıya sahip olan ürün, ergonomik olarak da kullanıcılara rahat bir deneyim sunuyor. Logitech F310 - Logitech markasının dayanıklı bir kontrolcüsü olan F310, uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Kablolu bir yapıya sahip olan ürün, oyuncuların en çok tercih ettiği kontrolcüler arasında.

Logitech markasının dayanıklı bir kontrolcüsü olan F310, ile dikkat çekiyor. bir yapıya sahip olan ürün, oyuncuların en çok tercih ettiği kontrolcüler arasında. Microsoft Xbox Wireless Controller - Xbox konsolları için üretilen bu kontrolcüler, PC platformunda da tam uyumlu şekilde kullanılabiliyor. Kablosuz bir kontrolcü olan bu ürün, PC oyuncularının en çok tercih ettiği kontrolcüler arasında yer alıyor.

- Xbox konsolları için üretilen bu kontrolcüler, PC platformunda da tam uyumlu şekilde kullanılabiliyor. bir kontrolcü olan bu ürün, PC oyuncularının en çok tercih ettiği kontrolcüler arasında yer alıyor. HyperX Dualsense Şarj İstasyonu - Dualsense'lerinizi şarj etmek için pratik bir çözüm sunan bu ürün, estetik yapısı ile de dikkat çekiyor.

Kulaklık kategorisinde öne çıkan ürünler:

Havit Gamenote Fuxi-H7 - Fiyat performans ürünü olarak karşımıza çıkan bu kulaklık, kablosuz yapısı ile dikkat çekiyor. 2.4 GHz bağlantıyla gelen ürün, 43 saatlik pil ömrüne sahip.

Fiyat performans ürünü olarak karşımıza çıkan bu kulaklık, kablosuz yapısı ile dikkat çekiyor. bağlantıyla gelen ürün, ömrüne sahip. HyperX Cloud III - HyperX markasının orta seviye kulaklıklarından olan bu ürün, sağlam yapısı ve esnekliği ile dikkat çekiyor. Takıp çıkartılabilir bir mikrofona sahip olan ürün, oyuncuların en çok tercih ettiği kulaklıklar arasında.

HyperX markasının orta seviye kulaklıklarından olan bu ürün, sağlam yapısı ve esnekliği ile dikkat çekiyor. Takıp çıkartılabilir bir mikrofona sahip olan ürün, oyuncuların en çok tercih ettiği kulaklıklar arasında. Razer Blackshark V2 - Razer tarafından üretilen bu ürün, oyunculara yüksek performans sunmak amacıyla üretildi.

Razer tarafından üretilen bu ürün, oyunculara yüksek performans sunmak amacıyla üretildi. Logitech Pro X SE - Logitech'in bir ürünü olan bu kulaklık, yüksek ses kalitesi ile dikkat çekiyor. 7.1 desteğine sahip olan kulaklık, yüksek dayanıklılığı ile de ön plana çıkıyor.

Ekran Kartları kategorisinde öne çıkan ürünler:

Asus PRIME-RTX 5060 TI - Nvidia'nın en güncel ekran kartı serisi olan 5000 ailesinin bir üyesi olan bu kart, sizlere yüksek performans sunuyor. GDDR7 bellek arayüzüne sahip olan kart, 16 GB VRAM ile birlikte geliyor.

Nvidia'nın en güncel ekran kartı serisi olan 5000 ailesinin bir üyesi olan bu kart, sizlere yüksek performans sunuyor. sahip olan kart, ile birlikte geliyor. Sapphire RX 7800 XT Pulse Gaming - AMD'nin güçlü ekran kartlarından biri olan bu ürün, oyunlarda ve yüksek grafik gücü harcayan programlarda yüksek performans sunar. GDDR6 bellek arayüzüne sahip olan ürün, 16 GB VRAM 'e sahip.

AMD'nin güçlü ekran kartlarından biri olan bu ürün, oyunlarda ve yüksek grafik gücü harcayan programlarda yüksek performans sunar. GDDR6 bellek arayüzüne sahip olan ürün, 'e sahip. Gigabyte Geforce RTX 4060 Eagle - Nvidia'nın 4000 serisi kartlarından olan bu ürün, hem oyunlarda hem de ağır programlarda yüksek performans sunmak için tasarlandı. GDDR6 bellek arayüzüne sahip olan kart, 8 GB VRAM ile birlikte geliyor.

- Nvidia'nın 4000 serisi kartlarından olan bu ürün, hem oyunlarda hem de ağır programlarda yüksek performans sunmak için tasarlandı. GDDR6 bellek arayüzüne sahip olan kart, ile birlikte geliyor. MSI Radeon RX 6800 Gaming Z Trio - AMD tarafından üretilen bu ekran kartı, zorlu oyunlarda ve programlarda yüksek performans sunmaktadır. GDDR6 bellek arayüzüne sahip olan ürün, 16 GB VRAM'e sahip.

Oyun Konsolları kategorisinde öne çıkan ürünler: