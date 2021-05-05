Teknolojinin yaygınlaşması ile her şeyin kolaylaştığı günümüzde, akıllı telefonlarımızdan yeni müzik parçaları yapmak da oldukça kolay bir hal aldı. Apple cihazlarda en yaygın ve en kullanışlı müzik düzenleme uygulaması olan GarageBand'in Android alternatiflerini sizler için listeledik.

Akıllı telefonda müzik yapmaya yarayan uygulamalardan en bilindik olanı GarageBand. Ancak ne yazık ki GarageBand yalnızca iPhone ve iPad modelleri için kulanılabilir. Ancak Apple ürünlerini tercih etmeyen bir müzisyenseniz, Android cihazlarda çalışan alternatif mobil kayıt stüdyolarını kullanabilirsiniz.

Not: Android cihazlarda kullanılan bu uygulamaların yüksek performansta çalışmamalarının sebebinin akıllı telefonunuzun işletim sistemi sürümüne ve donanımına bağlı olabileceğini unutmayın.

GarageBand Alternatifi Android Uygulamaları

Magix Music Maker Jam

Stagelight

Walk Band

BandLab

Song Maker

Caustic 3

FL Studio

Audio Evolution

n-Track Studio Music DAW

Magix Music Maker Jam

Google Play Puanı: 4.5

Geliştiricisi: Loudly GmbH

Fiyatı: Ücretsiz

Music Maker Jam, döngüler oluşturup, bu döngüleri art arda çalabilmenize olanak sağlıyor. Yaratıcılığınızı yönlendirmek için size bolca alan sağlayan bu uygulama, 100’den fazla müzik stili ve 8 kanallı mikser sağlıyor.

Uygulama, harici olarak parçalarınızı yeni kayıtlarınıza eklemenize de olanak veriyor. Böylece daha öncesinde kaydettiğiniz bir parçayı, yeni parçanızda kullanabilirsiniz. Şarkınızı tamamladığınızda ise uygulamanın paylaşma özelliğini kullanarak dünyayla paylaşabilirsiniz. Ayrıca diğer kullanıcıların da kendi müziklerini paylaştığı Music Maker topluluğunda yeni müzikler keşfedebilirsiniz.

Stagelight

Google Play Puanı: 4.0

Geliştiricisi: Open Labs, LLC

Fiyatı: Ücretsiz

Stagelight, çok sayıda müzik besteleme ve mix özelliğine sahip, tamamen ücretsiz bir uygulama. Android, iOS, Mac, Windows ve Linux platformlarında kullanılabilen uygulama, en iyi GarageBand alternatiflerinden biri. Synthesizer, MIDI klavye, gitar, bateri dahil olmak üzere, uygulamadaki 9’dan fazla yerleşik enstrümandan yararlanabilirsiniz. Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Stagelight’ı kullanırken, telefonunuza MIDI cihazlarınızı da bağlayabilirsiniz. Uygulamanın ücretsiz sürümü sadece sınırlı bir süre için yukarıdaki tüm özellikleri içeriyor. 14,99 dolar ödeyerek uygulamanın sınırsız kullanımını açabilirsiniz.

Walk Band

Google Play Puanı: 4,2

Geliştiricisi: Revontulet Soft Inc

Fiyatı: Ücretsiz

Birçok özellikle dolu olan Walk Band, synthesizerlar, müzik enstrümanları, stüdyo kalitesinde kayıt ve daha fazlası gibi neredeyse tüm GarageBand özelliklerini kullanıcılarına sunuyor. Uygulama içinde 50’ye yakın müzik enstrümanı kullanabilirsiniz. Google Play Store’da Editörün Seçimi ödülüne de layık görülen Walk Band ile hem solo hem de akor modunda çalışan enstrümanlara erişebilirsiniz. MIDI klavyenizi akıllı cihazınıza bağlama imkanı sunan Walk Band tam bir GarageBand alternatifi. Tüm bunları yapabildiğiniz uygulama ile sesinizi kaydedebilir, bir synthesizer ile mixleyebilir ve parçanızı düzenleyebilirsiniz.

walk ban

BandLab

Google Play Puanı: 4,5

Geliştiricisi: BandLab

Fiyatı: Ücretsiz

BandLab, sıfırdan müzik oluşturmak için Android ekosisteminde gelecek vaat eden yeni bir uygulama. Müzik düzenleme ve başlatma çubuğu açısından, GarageBand ile neredeyse aynı. BandLab, vuruşlar, vokaller, döngüler ve en önemlisi yüzlerce ses paketi gibi birçok türde yaratıcı efektle çok kanallı müzik kaydetmenize, düzenlemenize ve oluşturmanıza olanak tanıyor. GarageBand'in ses paketlerini sevdiyseniz, size BandLab'ın benzer bir ücretsiz kitaplığının da bulunduğunu belirtelim. Uygulama ile EDM, dubstep, house, rock, hip-hop ve daha birçok türde müzik yapabilirsiniz. Bütün bunların dışında BandLab, parçalarınızı yayınlayabileceğiniz, diğer müzisyenlerle bağlantı kurabileceğiniz ve dinleyicileriniz için yeni parçalar yaratabileceğiniz bir sosyal müzisyen ağına da sahip.

Song Maker

Google Play Puanı: 4,3

Geliştiricisi: Brain Vault

Fiyatı: Ücretsiz

Song Maker, ham müzik parçaları oluşturmak için gitar ve klavyeyi kullanmak yerine önceden kaydedilmiş notaları ve ritimleri kullanıyor. GarageBand’e benzer şekilde, Song Maker’da çeşitli türlerde sesleri, ritimleri ve melodileri mixleyerek yeni parçalar besteleyebilirsiniz. Elbette, sesinizi de kaydedebilir ve bu kaydı müziklerinizde kullanabilirsiniz. Bas, hip-hop, metal, bateri ve DJ ritimlerinin bulunduğu zengin kütüphanesini kullanarak yeni parçalar oluşturabilirsiniz.

Caustic 3

Google Play Puanı: 4,2

Geliştiricisi: Single Cell Software

Fiyatı: Ücretsiz

Adeta sanal bir stüdyo ortamı sağlayan Caustic 3’te, kenar çubuğunu yukarı ve aşağı kaydırarak makineler arasında geçiş yapabilirsiniz. Her makine, tonlarca efekt, parametrik ekolayzerler ve şarkıları değiştirmek amacıyla sıralayıcılar oluşturmak için sanal bir klavye ile birlikte açılıyor. Uygulama elektrik müzisyenler için bir cennet, ancak geleneksel müzisyenler için biraz karmaşık. Uygulamanın temel sürümü ücretsiz, ancak parçalarınızı kaydetmek ve dışa aktarmak istiyorsanız, tam sürümünü almak zorundasınız.

FL Studio

Google Play Puanı: 4,2

Geliştiricisi: Image-Line

Fiyatı: 48.99₺

FL Studio, Android cihazlarda popüler olan çok kanallı bir kayıt stüdyosudur. Uygulamanın PC versiyonunda da mevcut. Her biri yapılandırılabilir ayarlara sahip 133 yüksek kaliteli enstrüman, davul kitleri ve dilimlenmiş döngü ritimlerine sahip uygulamanın Limiter, Reverb, Delay, EQ, Amp ve Mix gibi tonlarca efekt de var. FL Studio, midi dosyalarını içe ve dışar aktarmanıza ayrıca şarkılarınızı e-posta veya Dropbox veya diğer desteklenen bulut depolama hizmetleri aracılığıyla paylaşmanıza olanak tanıyor. Uygulamada karşılaşılabilen kasma sorunu, kullanılan cihazların işlem gücüne bağlı olarak ortaya çıkabilir. FL Studio, Android ve PC cihazlarınızda kullanabileceğiniz en iyi GarageBand alternatiflerinden biri.

Audio Evolution

Google Play Puanı: 4,1

Geliştiricisi: eXtream Software Development

Fiyatı: 81.99₺

Walk Band’e benzer bir yaklaşıma sahip olan Audio Evolution, eksiksiz bir dijital ses stüdyosu olarak nitelendiriliyor. İleri düzey kullanıcılar için tasarlanmış bu uygulama ile cihazınızın mikrofonunu ya da harici mikrofonları kullanarak şarkı söyleme veya canlı müzik enstrümanı çalma gibi harici sesleri de kaydedebilirsiniz. Dahili enstrümanlarına ek olarak şarkınızı kaydetmek için harici bir MIDI klavye de kullanabilirsiniz.Şarkınızı yüksek kaliteli ses ya da sıkıştırılmış web dostu sürümü olarak dışa aktarabilirsiniz.

n-Track Studio Music DAW

Google Play Puanı: 4,4

Geliştiricisi: n-Track

Fiyatı: 79.99₺

n-Track Studio Music DAW uygulaması, Android cihazınızı eksiksiz bir kayıt stüdyosuna dönüştürmeyi vaat ediyor. Uygulama, kullanıcıların hem ses hem de MIDI parçalarını kaydetmesine ve çalmasına izin veriyor. Ayrıca, kullanıcıların bu parçaları mixlemesine ve genel kaydın kalitesini artırmak için ses efektleri uygulamasına da olanak tanıyor. Uygulama, ücretsiz sürümde 11 parça ile sınırlı olmasıyle birlikte, sınırsız sayıda parça desteğiyle hem mono hem de stereo kaydı destekliyor.

Efektler söz konusu olduğunda kullanıcılar, yankı, yankı, koro, flanger, tremolo, Pitch Shift ve phaser dahil olmak üzere bir dizi desteklenen efekt kullanabilir. n-Track studio, birçok Android DAW uygulamasında bulunmayan bir özellik olan 64-bit çift hassasiyetli kayan noktalı ses motorunu da destekler. Genel olarak, n-Track Studio Music DAW, Android'de bulabileceğiniz en zengin özelliklere sahip GarageBand alternatiflerinden biridir.