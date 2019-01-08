Sahip olduğu güvenlik ve sağlık özellikleri sayesinde akıllı telefonunuzu yanınızda taşıma zorunluluğu hissetmeyeceğiniz Vivoactive 3 Music tanıtıldı.

Akıllı telefonlar her geçen gün kazandıkları yeni özellikler ile bilgisayarların yerini alırken, akıllı saatler de sahip oldukları iletişim özellikleri sayesinde telefonların yerini alıyor. Garmin’in ilk 4G LTE destekli akıllı saati olan Vivoactive 3 Music, sahip olduğu özellikler ile akıllı telefonunuzu yanınıza alma ihtiyacı duymamanızı sağlıyor.

Vivoactive 3 Music ile kullanıcılar, akıllı telefonları nerede olursa olsun metin mesajları gönderebiliyor, popüler müziklerini indirebilir ve bazı önemli güvenlik özelliklerine erişebiliyorlar. Garmin’in açıklamasına göre cihaz, 5-8 hafta aralığında çevrimiçi olarak satışa sunulacak.

Garmin Vivoactive 3 Music, durum tespiti ve acil durum mesajı olmak üzere iki önemli güvenlik özelliğine sahip. Durum tespit özelliği, saati kullanan kişinin egzersiz esnasında konumunu belirlediği güvenli kişilerle paylaşmasını sağlarken; acil durum mesajı özelliği de cihaz üzerinde bulunan butona 5 saniye basıldığı takdirde güvenli kişilere bir acil durum mesajı gönderilmesini sağlıyor.

Garmin Vivoactive 3 Music ayrıca kişisel bir DJ gibi de hizmet veriyor. Üçüncü parti servisler de dahil olmak üzere sevdiğiniz müzikleri direkt olarak akıllı saatinize indirebilir, akıllı telefon gerekmeksizin Bluetooth kulaklığınızda dinleyebilirsiniz. Akıllı saat modunda 6 güne kadar pil ömrü sunan cihaz, 15 farklı egzersiz ve sağlık uygulamasına sahip.