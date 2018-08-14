Gaziantep'te Bir Üniversite, Elektriğini Kendi Sağlıyor

Gaziantep'te çevreci, yeşil ve sıfır emisyonlu kampüs hedefiyle yola çıkan Hasan Kalyoncu Üniversitesi, elektrik ihtiyacının tamamına yakınını güneş enerjisi ile sağlıyor.

Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısına ve 20 dönümlük kampüs arazisine 1,2 megavat gücünde güneş enerjisi santrali kuran üniversite, ürettiği enerjiyi öncelikle öz tüketimde kullanıyor.

Bu sayede, yılda 45.000 ağaç kadar karbondioksit emisyonu azaltılabiliyor. Santralin durumu ve üretim değerleri ise, internet üzerinden anlık olarak izlenebiliyor.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesi olduklarını, çok iyi bir üniversite olmanın yanında iyi bir kampüs üniversitesi olmayı amaçladıklarını belirtti.

Bu kapsamda bölgeye ve Türkiye'ye örnek teşkil edecek çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, Gaziantep'in, güneş enerjisi potansiyeli yüksek bölgelerden biri olduğunu fakat ne yazık ki bundan yeterince yararlanılamadığını görünce, bu yönde bir girişimde bulunmak istediklerini kaydetti.

Prof. Dr. Yılmaz, ayrıca, gündüz saatlerinde üniversitenin ihtiyacından fazla üretim yapıldığını dile getirerek, "Bunu şebekeye vererek, önemli miktarda gelir de elde ediyoruz" şeklinde konuştu.