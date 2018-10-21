Çoğu klavyede olan float özeliği Google'ın klavyesi Gboard'a da geldi.

Gboard Google’ın Android cihazları için tasarlanmış en popüler klavyesi. Ayrıca klavyenin boyutlarını değiştirmek ve renk seçeneklerini değiştirmek gibi birçok kişiselleştirme özelliğini de sunmakta. Klavyede otomatik düzeltme, kaydırma, entegre Google araması, GIF araması ve çeviri yardımı gibi birçok özellik de bulunuyor. Yeni yayınladığı 7.6 sürümüyle Float moduna (klavyenizi yuvasına yerleştirecek/yuvasından çıkaracak bir özelliğe) da kavuşacak.

Float modu, klavyede yazma deneyiminizi daha rahat bir hale getirecek. Klavyenizi yuvasından çıkartıp ekranda istediğiniz yere hareket ettirmenizi sağlayan özellik çoğu kullanıcının aradığı bir özellik. Diğer klavyeler gibi Google’ın da bu özelliği eklemesi hâlihazırda Google’ın klavyesinden memnun olup bu özelliği arayanlar için mükemmel bir güncelleme oldu.

Gördüğünüz üzere genişletilen menüden float modunu etkinleştirebiliyorsunuz. Ardından klavyenizi istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.

Uygulamayı aşağıdan indirebilirsiniz.